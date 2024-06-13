РФ посилює позиції: Гетьман заявив про другу хвилю наступу на Харківщині

Окупанти встановили два плацдарми на передньому краї фронту на відстані 13-15 км, а в глибині - на 3-5 км.

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На Харківщині РФ готує новий наступ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

ЗСУ контратакують окупантів та відбили першу хвилю наступу армії країни-агресорки Росії у Харківській області. Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що загарбники продовжують посилювати свої позиції й готуються до другої хвилі наступу.

Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів, що зараз Москва намагається розширити фронт, щоб відтягнути українські Сили оборони зі сходу.

"Харківський і Сумський напрямки - додаткові ділянки лінії фронту, створені для наближення до міст Харкова і Сум на відстань прицільного пострілу ствольної артилерії. Метою було перетворити ці міста на сіру зону або хоча б тримати їх під артилерійським вогнем", - розповів він. відео дня

Гетьман наголосив, що окупанти встановили два плацдарми на передньому краї фронту на відстані 13-15 км, а в глибині - на 3-5 км. Ймовірно, росіяни планують розширити свої позиції. Втім, захопити Харків не вдасться.

Що відбувається на Харківському напрямку / скріншот: deepstatemap

"Якщо з’єднати лінії, вийде приблизно 40 кілометрів. Це місце, де може атакувати дивізія, і там є більше, ніж дивізія. Там достатньо сил, які вони підтягують. Є інформація, хоча й непідтверджена, що там використовуються призовники, а не тільки мобілізовані або контрактники. Вони готуються, і, найімовірніше, там почалася або почнеться друга хвиля. Однак вони чудово розуміють, що захопити або оточити міста-мільйонники таким угрупованням неможливо", - заявив Гетьман

Він зауважив, що російські війська почали рух місяць тому, відкриваючи нові фронти. На думку аналітика, це могло бути пов’язано з "чистками" в російському Міноборони.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові. В Алеппо авіація РФ, що підтримує сирійський уряд у громадянській війні, зруйнувала системи водопостачання, а також розбомбила лікарні та школи.

Президент України Володимир Зеленський розповів Байдену про ситуацію в Харкові. Зазначається, що український президент натякнув, що йдеться про дозвіл завдавати ударів по Росії західною зброєю.

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