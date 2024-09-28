Вже 8 загиблих: Зеленський розповів про наслідки ворожого удару по Сумах

Рятувальна операція на місці удару триває, спеціальні служби ліквідовують наслідки атаки.

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Атака на Суми показала, що з РФ потрібно розмовляти мовою сили / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

У суботу, 28 вересня, країна-агресор Росія атакувала безпілотниками типу "Шахед" одну з лікарень міста Суми. Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки ворожого удару в Telegram.

За його словами, вже відомо про 8 загиблих та 11 поранених. Окрім цього із медичного закладу вдалося евакуювати 113 пацієнтів. Рятувальна операція ще не закінчилася, медики та рятувальники працюють на місці удару.

"Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу", - написав Зеленський. відео дня

Президент вкотре звернувся і до іноземних лідерів, після атаки на Суми. Він наголосив, що Росія вкотре показала, що воює насправді з цивільним населенням та об'єктами, тому єдиний спосіб досягти миру - примусити до нього РФ силою.

"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", - додав він.

Удар російських окупантів по лікарні в Сумах - що відомо

28 вересня війська РФ двічі за ранок вдарили по Сумах, у місті прогриміли вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що ворог атакував цивільний об'єкт охорони здоров'я. На місці удару одразу почали працювати лікарі, ДСНС та поліція.

Згодом стало відомо, що поліція Сумщини документує наслідки цинічної російської атаки на лікарню. За оновленими даними, станом на 10 ранку, внаслідок удару шестеро людей загинули та 10 поранено. Під час атаки БПЛА постраждав і житловий сектор в обласному центрі. На жаль, зараз кількість жертв і постраждалих зросла.

Однак 28 вересня окупанти атакували не лише Суми. Уночі було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" в результаті протиповітряного бою.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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