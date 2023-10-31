Росіяни відступають: в ЗСУ повідомили про успіхи на лівому березі Херсонщини

Сили оборони півдня продовжують свої операції на лівому березі Херсонщини. Там зазначили, що про результати бойових дій поки що говорити зарано.

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В ЗСУ повідомили про успіхи на лівому березі Херсонщини / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Міноборони України

Сили оборони України досягають значних успіхів на лівому березі Херсонщини, проте наразі ще не варто робити великих заяв щодо цього. Про це розповіла в ефірі Радіо Свобода начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, Збройні Сили України змусили російську армію відступити зі своїх позицій на лівому березі.

"Ми продовжуємо досягати непоганих результатів в своїй боротьбі – і в контрбатарейній, і в інших методах роботи. Але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою", - зазначила Гуменюк. відео дня

Гуменюк додала, що в результаті цього зменшилась кількість артилерійських обстрілів правобережжя, але, натомість, російські сили стали частіше атакувати правий берег з використанням авіації.

"Використання до прикладу тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилася у загальних цифрах зведень над правим берегом – це виправдання того, що артилерія вже не всюди може діставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючу економіку регіону і намагаючись в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі", – каже Гуменюк.

Також, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня висловила свою думку щодо зміни командувача армії РФ на Херсонському напрямку, інформація про яку стала відома з російських державних медіа напередодні. Гуменюк вказує, що причиною цієї зміни стала незадоволеність з боку вищого керівництва армії РФ.

"Вище військово-політичне керівництво незадоволене тим командуванням. І вимагає змін. Вже не перший раз в нашій зоні відповідальності такі потужні зміни, які, – як це казав генерал Суровікін? – до прийняття складних рішень", - резюмує Гуменюк.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Інститут вивчення війни вказав на те, що Сили оборони України на лівому березі Дніпра Херсонської області проводять більш масштабні операції, ніж це було раніше.

Також, як зазначав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, Сили оборони України створюють передумови для створення нового плацдарму на лівому березі Дніпра для подальшого наступу на півдні.

Раніше також повідомлялось про те, що українські Сили оборони продовжують наступальні операції на різних напрямках. Зокрема, Збройним Силам України вдалося здійснити прорив на лівому березі Херсонської області. Окупанти повідомляють, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

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