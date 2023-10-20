Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

Дві ДРГ української морської піхотної бригади переправилися через Дніпро, розбили російські війська в цьому районі й завоювали плацдарм в селі Кринки.

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У ISW розповіли про успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України проводять на лівому березі Дніпра в Херсонської області масштабніші дії, ніж тактичні рейди, які були раніше. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW, відомий російський військовий блогер заявив 19 жовтня, що дві диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм в селі Кринки (30 км на схід від Херсона і приблизно 2 км в глиб материка від берегової лінії Дніпра).

Він також стверджував, що російська піхота контратакувала і відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

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Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на Кринки використовували більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Карта Інституту вивчення війни / Фото : understandingwar.org

Кілька російських джерел, зокрема і окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма - Піщанівка - Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де, як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити і перегрупуватися під постійними авіаційними і артилерійськими ударами Росії.

ЗСУ просуваються на лівому березі Дніпра

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра - зокрема, на північ від Піщанівки (в 14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро), і до Пойми (в 11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

ISW зазначав, що росіяни стурбовані можливістю "більш масштабної української операції" на окупованій Херсонщині.

Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра. Зокрема, в офіційних зведеннях серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Дніпра і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи.

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