УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

Анна Ярославська
20 жовтня 2023, 07:23 оновлено 20 жовтня, 07:32
Дві ДРГ української морської піхотної бригади переправилися через Дніпро, розбили російські війська в цьому районі й завоювали плацдарм в селі Кринки.
Морехі, ВСУ
У ISW розповіли про успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України проводять на лівому березі Дніпра в Херсонської області масштабніші дії, ніж тактичні рейди, які були раніше. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW, відомий російський військовий блогер заявив 19 жовтня, що дві диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм в селі Кринки (30 км на схід від Херсона і приблизно 2 км в глиб материка від берегової лінії Дніпра).

Він також стверджував, що російська піхота контратакувала і відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

відео дня

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на Кринки використовували більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Карта Інституту вивчення війни
Карта Інституту вивчення війни / Фото : understandingwar.org

Кілька російських джерел, зокрема і окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма - Піщанівка - Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де, як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити і перегрупуватися під постійними авіаційними і артилерійськими ударами Росії.

ЗСУ просуваються на лівому березі Дніпра

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра - зокрема, на північ від Піщанівки (в 14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро), і до Пойми (в 11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

ISW зазначав, що росіяни стурбовані можливістю "більш масштабної української операції" на окупованій Херсонщині.

Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра. Зокрема, в офіційних зведеннях серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Дніпра і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Херсонська область війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

09:00 Україна
Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

07:23 Україна
Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

06:56 Світ
Всі головні новини

Останні новини

09:00

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

08:56

Такої скоринки ви ще не бачили: рецепт найніжніших фрикадельок в сметанному соусі за 40 хвилин

08:55

Окупантів у Мелітополі відвідала "бавовна": вибухи лунали на військовій базі - мер

08:48

Китай більше не допустить гри на рівних, Путін - просто холопПогляд

08:33

"Росії не вистачає резервів": ЗСУ контрнаступають та виснажують окупантів - ISW

Росія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – ЖдановРосія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – Жданов
08:14

Закривала собою двомісячну доньку: у секторі Гази загинула 24-річна українка

07:23

Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

06:56

Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

06:22

Як Україні рухатися до фінансової самостійності в 2024 роціПогляд

Реклама
05:30

Ідеальна зарядка для жінок за 60 років: 8 вправ, які омолодять тіло

05:00

Як швидко повернути гроші за підписку Apple: спосіб, про який багато хто забуває

04:35

"Кремль - ініціатор": Кочетков пояснив, як Росія відволікає світ від війни в УкраїніВідео

04:00

Про балістику і "шахеди" можна забути: Жданов розповів, як Іран може "кинути" РФ

03:30

Жовтих плям більше не буде: 7 простих народних методів прання постелі

03:02

Експерт пояснив, чи буде Китай допомагати Путіну отримувати зброю з Північної КореїВідео

02:30

Ситний курячий суп всього з шести інгредієнтів: рецепт для ледачихВідео

02:03

Леся Нікітюк поділилася потаємними бажаннями в пікантній сукні-сітці

01:33

Загроза Третьої світової: експерт назвав країну, з якої може початися глобальний конфліктВідео

01:05

Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря

19 жовтня, четвер
23:45

Експерти назвали "гламурне" ім’я для дівчинки, яке стане популярним у 2024 році

Реклама
23:08

59-річна зірка "Друзів" назвала саму марну б'юті-процедуру

22:59

"Денацифікувати" Україну: співробітник ТЦК виправдовував окупантів, за що поплатився

22:42

Тест на уважність: чи знайдете коханого дівчини на картинці за 20 секунд

22:23

Далекобійні спроможності будуть посилені: Зеленський провів переговори з Байденом

21:53

"Її зовсім приберуть з ЄС": Кочетков прокоментував антиукраїнську позицію УгорщиниВідео

21:46

США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні - ЗМІ

21:31

Максим Галкін виїхав з Ізраїлю на Кіпр

21:02

Реальна ціль Путіна: Михайло Подоляк пояснив причину нового наступу росіян

20:59

Під самим боком росіян: Залужний побував на найгарячіших ділянках фронтуВідео

20:45

Купа квартир і машин: ще одного одеського воєнкома спіймали з майже 50 млн грн

20:17

Панічні атаки та несамовита агресія: Путін став особливо небезпечним - опозиціонер

20:07

Режисер-воїн Олег Сенцов отримав поранення на фронті

19:58

У Пермі від Путіна сховали гаражі і "лежачих поліцейських"

19:47

500 боєголовок: Китай різко наростив ядерну зброю за останній рік - Пентагон

19:19

Буде дощ і шалений вітер: в Україну увірветься дуже сильний шторм

19:16

"Я більш ніж обурений": Шольц розізлився на Путіна та вщент його розкритикував

19:14

Дивно, але геніально: навіщо люди заморожують памперс

19:12

Ракети Taurus для України: посол повідомив про остаточне рішення Німеччини

19:10

Як поява ATACMS в Україні затиснула росіян в рамкиПогляд

18:58

"Росіяни потрапляють у пастки ЗСУ": полковник розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

Реклама
18:39

Бабусин метод працює: як очистити каструлю корвалоломВідео

18:32

Сім'я проситиме добавки: рецепт сендвіча з усього, що є вдома

18:17

В українській мові є аж 4 слова на букву "и": Авраменко неабияк здивував поясненням

18:06

Все горить і димить: ЗСУ знищили величезний польовий склад окупантів

18:01

УПЦ МП - ефективна зброя Росії зі знищення нашої країниПогляд

17:53

Як видалити жирні плями, які не відпираються: засоби, які творять чудеса

17:37

ЗСУ відходять, а потім знищують росіян артою: в РФ занили через невдачі під Авдіївкою

17:34

Субсидії перерахують автоматично: у Пенсійному фонді повідомили кому пощастить

17:08

У Пашиняна готують "ляпаса" Путіну і поставили ультиматум пропаганді Росії

16:57

Розкрито потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти