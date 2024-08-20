Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

У вівторок, 20 серпня, російські окупанти обстріляли Малокатеринівку Запорізької області. Ворог поцілив по дитячому кафе. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити", - наголосив Федоров.
За його словами, внаслідок російського удару троє дітей отримали поранення. Одна дитина перебуває в тяжкому стані.
Хто такий Іван Федоров
З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
Удар РФ по Україні в ніч на 20 серпня – подробиці
Нагадаємо, окупанти у ніч на вівторок, 20 серпня, масовано атакували Україну. Дрони і ракети збивали у 9 областях. Росіяни атакували Україну 26 ударними дронами і кількома ракетами різного типу.
Згодом стало відомо, що у Тернополі горить промисловий об’єкт після ворожо удару. Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей розповів, що близько 3 години ночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу.
Як повідомляв Гларед, під час нічної атаки російські окупанти влучили в промисловий об'єкт у Тернопільській області, там виникла пожежа. Внаслідок удару загорілася ємність з пально-мастильними матеріалами, тому в повітрі кількість хлору перевищила норми від 4 до 10 разів.
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