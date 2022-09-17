Росіяни, не суньте носа в проблеми України: Комаровський жорстко висловився з мовного питання

Комаровський жорстко висловився з мовного питання / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Відомий український медик-педіатр і телеведучий Євген Комаровський чітко пояснив росіянам, чому їм не варто лізти в справи України і українців. Різку заяву він зробив в інтерв'ю російській журналістці Ірині Шихман.

Та "на блакитному оці" задала Комаровському питання про "його утиски через російську мову" в Україні.

"Владою не лаємо. Більшістю населення не лаємо. А певними маргіналами, які з'являються в коментарях, можливо, і лаємо. Але я на це не дуже реагую", – відповів співрозмовник.

Але підкреслив: у будь-якому випадку мовне питання, як і інші проблеми України, взагалі не стосуються Росії.

"Є типова наша риса, з якою я борюся весь час. Це коли бабусі на лавці обговорюють черговий скандал в квартирі Іванових. І коли Іванова, яка вночі скандалила, виходить з під'їзду, їй все дають поради, як їй себе вести. І абсолютна більшість бабусь на території колишнього Радянського Союзу, або це покоління СРСР, виросли в тій ідеї, що втручатися в справи сусідів доречно. Як я завжди кажу: це не ваша справа, пісяє дитина в підгузник або в горщик. Коли дитина напаскудить у вас під дверима, на килимок, ось тоді це буде ваша справа. Якщо ви хочете хайп, треба написати статтю про те, що тільки одноразовий підгузник. Або мати, яка відмовляється прати пелюшки, – це мачуха" – підсумував він.

Нагадаємо, раніше відомий лікар Євген Комаровський заявив - у російського диктатора Володимира Путіна може бути онкологія,

"Хвороби, яка змусить його відійти, покинути трон в найближчі чотири-п'ять років я не бачу. Він може страждати, але їх медицина може підтримувати його в стані, коли він буде приймати рішення", — пояснив фахівець.

До того військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

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