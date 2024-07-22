Росіяни наступають із трьох боків: майор назвав нову ціль РФ на сході

Ворог діє за кількома напрямками, тому ЗСУ доводиться розтягувати свої ресурси, пояснив Олексій Гетьман.

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Олексій Гетьман оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, 22-а ОМБр

Російські окупанти на сході наступають одразу на трьох напрямках і хочуть вийти до життєво важливої траси, розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

Як наголосив він в ефірі 24 каналу, ворог тисне біля Часового Яру і намагається просунутися в Торецьк.

Експерт попередив про те, що складна ситуація складається біля Очеретиного та Воздвиженки і далі в напрямку траси Покровськ - Костянтинівка.

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"Головне завдання росіян вийти до життєво важливої траси і перерізати її", - уточнив військовий експерт.

Він пояснив, що тим самим ворог бореться за дорогу, намагаючись таким чином погіршити логістику ЗСУ.

За словами експерта, ворог діє за кількома напрямками, розпорошуючи свої сили, тому українській армії в такій ситуації також доводиться розтягувати свої ресурси на різні ділянки фронту.

"Тому все залежить від того, яка кількість людей і техніки є у кожної сторони. У кого менше, той і розтягує сили більш тонким шаром", - каже він.

Гетьман нагадав, що відстань між Часовим Яром і Очеретиним становить близько 40 кілометрів. А в бойових статутах зазначено, що на лінії фронту такої протяжності має наступати дивізія - це 5-7 бригад.

"Її завдання прорвати лінію оборони противника на відтінку 3-5 кілометрів. У цю щілину зможе пройти в тил противника велика кількість живої сили і техніки. Тому росіяни працюють відповідно до бойового статуту", - додав він.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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