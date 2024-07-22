УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни наступають із трьох боків: майор назвав нову ціль РФ на сході

Олексій Тесля
22 липня 2024, 18:16
32
Ворог діє за кількома напрямками, тому ЗСУ доводиться розтягувати свої ресурси, пояснив Олексій Гетьман.
Гетьман, ЗСУ
Олексій Гетьман оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, 22-а ОМБр

Російські окупанти на сході наступають одразу на трьох напрямках і хочуть вийти до життєво важливої траси, розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

Як наголосив він в ефірі 24 каналу, ворог тисне біля Часового Яру і намагається просунутися в Торецьк.

Експерт попередив про те, що складна ситуація складається біля Очеретиного та Воздвиженки і далі в напрямку траси Покровськ - Костянтинівка.

відео дня

"Головне завдання росіян вийти до життєво важливої траси і перерізати її", - уточнив військовий експерт.

Він пояснив, що тим самим ворог бореться за дорогу, намагаючись таким чином погіршити логістику ЗСУ.

За словами експерта, ворог діє за кількома напрямками, розпорошуючи свої сили, тому українській армії в такій ситуації також доводиться розтягувати свої ресурси на різні ділянки фронту.

"Тому все залежить від того, яка кількість людей і техніки є у кожної сторони. У кого менше, той і розтягує сили більш тонким шаром", - каже він.

Гетьман нагадав, що відстань між Часовим Яром і Очеретиним становить близько 40 кілометрів. А в бойових статутах зазначено, що на лінії фронту такої протяжності має наступати дивізія - це 5-7 бригад.

"Її завдання прорвати лінію оборони противника на відтінку 3-5 кілометрів. У цю щілину зможе пройти в тил противника велика кількість живої сили і техніки. Тому росіяни працюють відповідно до бойового статуту", - додав він.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше майор назвав, яка область під загрозою удару. Олексій Гетьман назвав ознаки, які говорять про підготовку РФ до наступу.

Нагадаємо, раніше підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході. Українські військові контролюють ситуацію і дають адекватну відповідь ворогу, підкреслив Назар Волошин.

Як повідомлялося раніше, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна на Донбасі війна Росії та України Олексій Гетьман
Реклама

Головне за день

Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у Львові

Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у Львові

18:47 Україна
Відключення світла будуть більш жорсткими: графік вимкнення світла на 23 липня

Відключення світла будуть більш жорсткими: графік вимкнення світла на 23 липня

18:23 Україна
"Може собі таке дозволити": Стефанішина висловилась про "мирний план" Джонсона

"Може собі таке дозволити": Стефанішина висловилась про "мирний план" Джонсона

18:22 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка 8713

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США 5510

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди 2713

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди

Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною Фаріон 1721

Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною Фаріон

Останні новини

18:47

Шукали вибухівку і біля могили заспівали пісню: як поховали Фаріон у Львові

18:23

Відключення світла будуть більш жорсткими: графік вимкнення світла на 23 липня

18:22

"Може собі таке дозволити": Стефанішина висловилась про "мирний план" Джонсона

18:16

Росіяни наступають із трьох боків: майор назвав нову ціль РФ на сході

18:13

Чоловік Катерини Бужинської зробив гучну заяву про співачку

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – ЖдановРосія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов
18:10

Як відмити пластикове підвіконня: універсальний засіб за копійки

17:45

Блокування нафти РФ: Угорщина та Словаччина погрожують арбітражем і зривом угод з ЄС

17:38

"Холостяк" Олександр Терен опинився в епіцентрі вибуху в Одесі - подробиціВідео

17:37

Чоловік померлої Анастасії Заворотнюк почав судитися за нерухомість артистки - що відбувається

Реклама
17:33

Чому 23 липня потрібно прокинутися до світанку - суворі прикмети дня

17:11

Удар по Су-34 і складу ПММ: у Мережі розкрили деталі атаки БПЛА на аеродром у РФ

16:56

Навіщо потрібні лінії на долонях: неочікувана відповідь спеціалістів

16:56

ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

16:44

Наліт і пліснява вже не повернеться: як відмити бачок унітазу всередині

16:17

Закуска, яка затьмарить будь-кого: рецепт готувати всього 5 хвилинВідео

16:16

Світло можуть взагалі не вимикати: голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом

16:13

Швидше, ніж приготувати яєчню: дивовижний рецепт ледачих чебуреків на раз-дваВідео

16:13

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕСВідео

16:03

РФ готова ввести свої війська до Грузії: у Кремлі видали заяву про "порятунок"

15:57

Росія розширила головний удар на фронті, резерву в неї більше немає - прогнозВідео

Реклама
15:49

Магніти для статків: топ-3 знаки зодіаку, що притягують багатство

15:32

Коли ЗСУ отримають перевагу в повітрі завдяки F-16: командувач США дав відповідь

15:22

Син Трампа потролив Зеленського через гучну заяву Байдена: відповідь РНБО

15:13

Україну накриє пекельна спека та грози: якою буде погода найближчими днями

15:10

Значний "кругляк": Леся Нікітюк засвітилася з каблучкою на пальці

15:05

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня: Стрільцям - радість, Левам - романтика

14:51

Це здивувало би Путіна: ЗМІ дізналися, як Трамп ставиться до Зеленського

14:38

Чому кіт нявкає вночі: неочікувана розгадка поведінки улюбленців

14:33

Нічний удар по російському заводу в Туапсе: що сказали в ГУР

14:30

Росія почала стрімкий наступ на Торецьк: командир взводу заявив про важку ситуацію

14:19

РФ перекинула 30 000 росгвардійців в Україну: розвідка Британії розкрила їх завдання

14:14

4 знаки зодіаку, які дають найкращі поради

14:02

Росіяни божеволіють: Крістіна Орбакайте вийшла на зв'язок і розлютила пропагандистів

13:32

"Жахливо слухати": з'явилося відео, як Віра Брежнєва співає наживо

13:21

Якою буде Україна через 10 роківПогляд

13:09

Наступу ЗСУ в цьому році не буде, але є шанс заблокувати Крим - Згурець

13:09

"2025-й може бути роком контрнаступу": Жданов назвав рік перемоги України у війні

13:02

Китайський гороскоп на завтра 23 липня: Бикам - гучна подія, Тиграм - боротьба із залежністю близької людини

12:56

Коваленко розкрив, кому могла бути вигідна смерть Ірини Фаріон

12:56

Наступ РФ на Київ через рік або два: Жданов назвав умовуВідео

Реклама
12:35

Гарріс потрібно ухвалити важливе рішення: хто може стати кандидатом у віцепрезиденти США

12:18

Без пасток та отрути: народні засоби від мишей - гризуни тікатимуть самі

12:06

"Путін дуже хоче дістати Харків": Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФВідео

11:48

Чи залишиться Байден президентом США до кінця терміну: у Білому домі здивували заявою

11:37

У родині Ектора Хіменес-Браво поповнення: "Моя дівчинка стала мамою"Відео

11:13

Церковне свято 22 липня: що заборонено робити на Марії Магдалини

11:07

Коли та як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущеннямВідео

10:55

"Панікувати не треба": Жданов пояснив, чи є ризик нового наступу РФВідео

10:36

Гороскоп на завтра 23 липня: Терезам - неймовірна удача, Скорпіонам - жахливий день

10:27

Андрій Шевченко з гордістю показав сина, який грає за збірну України з футболу

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти