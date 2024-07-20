РФ готує новий наступ: майор назвав, яка область під загрозою удару

Олексій Гетьман назвав ознаки, які свідчать про підготовку РФ до наступу.

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Олексій Гетьман попередив про підготовку наступу РФ / Міноборони РФ, Facebook

Російські окупаційні війська можуть почати наступ у Сумській області, заявив український військовий ветеран, майор запасу Олексій Гетьман.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, про підготовку до наступу свідчить посилення діяльності диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), частіші обстріли, а також застосування засобів зв'язку.

"Найімовірніше, вони щось там [у Сумській області] будуть робити. Те саме ми бачили на Харківському напрямку. Є ознаки підготовки наступальних дій. І в дев'яти випадках із десяти вони виправдовуються", - попередив експерт.

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Водночас він не виключає, що на тлі нестачі живої сили загарбники не можуть дозволити собі таку розкіш, як тримати незадіяними десятки тисяч солдатів біля північного українського кордону.

"Чи відбудеться [наступ], чи ні, і вони будуть просто відволікати наші оборону і розтягувати наші війська? Дев'ять із десяти, що там щось станеться", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація в Сумській області - останні новини за темою

Раніше в Держприкордонслужбі заявили про зміну ситуації в Сумській області. Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину, більшість ударів припадає на населені пункти регіону, сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської області, розповів Сергій Стерненко. У Суджанському районі Курської області 18 одиниць військової техніки окупантів зупинилися в полі, після чого по них було завдано удару дронами.

Як повідомлялося раніше, війська РФ не відмовилися від планів відкрити ще один фронт у Сумській області, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Однак загарбників вимотала операція на півночі Харківщини, тому вони ще не визначилися зі своїми подальшими діями.

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