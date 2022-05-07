Росіяни почнуть переживати про втрати тільки після ліквідації ЗСУ 80 тисяч окупантів-Арестович

Олексій Арестович також нагадав українцям, що станом на 7 травня (офіційні дані) українські воїни вже ліквідували трохи більше 25 тисяч окупантів.
У країні-агресорі, Російській Федерації, криза сприйняття у тамтешніх жителів від втрат їх армії почнеться після того, як ЗСУ вб'ють в Україні не менше 80 000 військовослужбовців-окупантів. Такий прогноз озвучив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook радник керівника офісу президента Олексій Арестович.
"За одним з довоєнних розрахунків, криза сприйняття втрат в РФ почнеться після 80 000 загиблих. Ще працювати і працювати", - зазначив він.
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Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців.
За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться.
"Це таке тупе перемелювання сторонами один одного, коли особливо нічого не відбувається", – зазначив Арестович, додавши, що ця фаза по-своєму дуже складна.
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