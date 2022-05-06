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Росія мобілізує ще 20-50 тисяч осіб і тиснутиме на чотирьох напрямках - Арестович

6 травня 2022, 04:40

Москва мобілізує соціальні низи, які набрали за списання боргів, і озброює їх технікою 1960-1970-х років, сказав Олексій Арестович.

війська Росії біля кордонів України
Москва може мобілізувати до 50 тисяч осіб, щоб чинити тиск на Запоріжжя, Кривий Ріг, Ізюм та Авдіївку – Арестович / Reuters

Росія не готувалася до тривалої війни з Україною. Москва проводить часткову мобілізацію, але зібрати вдається тільки представників соціальних низів, набраних за списання боргових зобов'язань. Їх озброюють вкрай застарілою військовою технікою - такою, яка була на балансі у ЗСУ у 2014 році. Вони, ймовірно, мобілізують ще від 20 до 50 тисяч чоловіків і спробують за допомогою нових підрозділів чинити тиск на Запоріжжя, Кривий Ріг, Ізюм та Авдіївку. Однак рівень таких бійців не відповідає поставленим завданням. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російська влада, в принципі, може мобілізувати величезну кількість людей, але виникне питання їх забезпечення. Часткова мобілізація показала, що вони набирають соціальні низи і озброюють їх військовою технікою 1960-1970-х років. Така стара техніка були в українських військ станом на 2014 рік.

читайте такожАрмія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - Залужний"Вони можуть мобілізувати і 17 мільйонів людей, але що з ними робити, чим годувати, озброювати? Наразі проводять часткову мобілізацію, але ми бачимо, що це соціальні низи, набрані за списання боргів. Крім того, в них дуже застаріла техніка 60-70-х років, дуже схожа на наш 2014 рік", - зазначив Арестович.

Згідно з його прогнозом, Росія може підключити до війни за мобілізацією ще близько 20-30-50 тисяч чоловіків і спробує створити з них нові підрозділи, щоб чинити тиск на Запоріжжя, Кривий Ріг, Ізюм та Авдіївку. Втім, як показали бої, рівень таких воїнів не відповідає тим завданням, які ставить перед російськими військами керівництво.

"Частина з них вже тут, ми побачили їх бойові якості. За тиждень з них залишилося 30% живих, а решта – вбиті, поранені або ті, що втекли. Бійці вони ніякі, але, тим не менш, це маса озброєних людей з технікою, які створюють проблеми", - підкреслив Олексій Арестович.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Україна готова буде завдати Росії військової поразки

Війна Росії проти України

Армія РФ збирається повністю захопити Донецьку та Луганську області, південні регіони країни і створити коридор до окупованого Криму. За словами заступника командувача російськими військами Центрального східного округк Рустама Міннекаєва, такі плани окупанти мають намір реалізувати під час "другої фази" своєї війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що наступ окупаційних військ РФ сповільнюється. Окупанти до 9 травня можуть позбутися наступального потенціалу. Як вважає чиновник, ЗСУ може знадобитися близько тижня, щоб зупинити ворожі бойові підрозділи в напрямку Гуляйполя і в бік Херсона. У такій ситуації окупанти змушені будуть перейти в оборону.

На думку Арестовича, масштабний контрнаступ армії України на війська Росії може розпочатися в середині червня. До цього часу українські військові повинні будуть отримати достатню кількість зброї від Заходу. Завдяки західній допомозі баланс сил на визначених ділянках фронту може змінитися.

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