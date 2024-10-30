Масштабні вибухи в Києві: в столиці виникли пожежі, є постраждалі - ДСНС

Про що йде мова:
- В ДСНС розповіли, як ліквідують наслідки атаки в столиці
- Мер Києва Кличко поділився наслідками нічних ударів
У ніч на 30 жовтня в Києві під час роботи ППО пролунали вибухи, а також виникли пожежі через падіння уламків ворожих дронів. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
Внаслідок події постраждали 9 осіб, серед них одна дитина. У ДСНС підтвердили, що в багатоповерховому будинку в Солом’янському районі ліквідовано пожежу на площі 40 квадратних метрів.
З будівлі евакуйовано 18 людей, серед постраждалих – 11-річна дитина, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес.
Крім того, пожежа спалахнула і в восьмиповерховій адміністративній будівлі, але її також вдалося загасити.
Мер міста Віталій Кличко також повідомив, що уламки безпілотника спричинили вибух і пожежу в Соломʼянському районі Києва.
Він зазначив, що всі відповідні служби вже прямують на місце.
"Вибух у Соломʼянському районі столиці. В тому ж районі — пожежа внаслідок падіння уламків дрона", - заявив Кличко.
Пізніше мер повідомив, що в Соломʼянському районі, за однією з адрес виклику екстрених служб, у житловому будинку ще троє людей звернулися до медиків. Усім надали допомогу.
Пожежу в житловому будинку ліквідували, рятувальні служби працюють на місці, медики чергують.
Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
Вибухи в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, Україна опинилася під атакою ракет, Шахедів та КАБів. Російські окупанти увечері 29 жовтня атакували країну і у багатьох областях оголосили повітряну тривогу.
Раніше повідомлялося, що Росія здійснила атаку на Україну, запустивши 100 дронів. За словами військових, серед них були ударні безпілотники типу "Shahed" і інші невідомі моделі. Дрони запускали з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Також повідомлялося, що російські сили завдали удару гібридною ракетою по Харкову. У будівлі Держпрому, куди влучила ракета, спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі.
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