Масштабні вибухи в Києві: в столиці виникли пожежі, є постраждалі - ДСНС

На жаль, постраждали 9 осіб, серед них одна дитина.

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У Києві є займання після атаки РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ДСНС

Про що йде мова:

В ДСНС розповіли, як ліквідують наслідки атаки в столиці

Мер Києва Кличко поділився наслідками нічних ударів

У ніч на 30 жовтня в Києві під час роботи ППО пролунали вибухи, а також виникли пожежі через падіння уламків ворожих дронів. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок події постраждали 9 осіб, серед них одна дитина. У ДСНС підтвердили, що в багатоповерховому будинку в Солом’янському районі ліквідовано пожежу на площі 40 квадратних метрів.

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З будівлі евакуйовано 18 людей, серед постраждалих – 11-річна дитина, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес.

Крім того, пожежа спалахнула і в восьмиповерховій адміністративній будівлі, але її також вдалося загасити.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Мер міста Віталій Кличко також повідомив, що уламки безпілотника спричинили вибух і пожежу в Соломʼянському районі Києва.

Він зазначив, що всі відповідні служби вже прямують на місце.

"Вибух у Соломʼянському районі столиці. В тому ж районі — пожежа внаслідок падіння уламків дрона", - заявив Кличко.

Пізніше мер повідомив, що в Соломʼянському районі, за однією з адрес виклику екстрених служб, у житловому будинку ще троє людей звернулися до медиків. Усім надали допомогу.

Пожежу в житловому будинку ліквідували, рятувальні служби працюють на місці, медики чергують.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Вибухи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Україна опинилася під атакою ракет, Шахедів та КАБів. Російські окупанти увечері 29 жовтня атакували країну і у багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила атаку на Україну, запустивши 100 дронів. За словами військових, серед них були ударні безпілотники типу "Shahed" і інші невідомі моделі. Дрони запускали з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Також повідомлялося, що російські сили завдали удару гібридною ракетою по Харкову. У будівлі Держпрому, куди влучила ракета, спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі.

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