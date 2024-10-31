В Києві пролунали вибухи: є падіння уламків та загорання - деталі

В області та на підступах до Києва працювала ППО.

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Вибухи в Києві / колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

В Києві працювала ППО

Через падіння уламків в Подільському районі виникло загорання

Інформація щодо постраждалих не надходила

Зранку, 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летять у напрямку у столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що о 5:40 в області та на підступах до Києва працювала ППО.

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Відомо, що внаслідок атаки ударних дронів РФ по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі.

Через кілька хвилин в КМВА підкреслили, що внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв.

"Ведеться робота по ліквідації пожежі. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.

О 6:53 а КМВА повідомили, що пожежу ліквідовано.

Також відомо про пошкодження вікон у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

"Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач", - додали там.

Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову. Унаслідок атаки є постраждалі, удар припав на житловий багатоповерховий будинок.

Ввечері середи, 30 жовтня, в Одесі також пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. Окупанти випустили по Одещині близько десяти ракет.

Варто підкреслити, що окупанти майже щоночі атакують столицю ударними безпілотниками. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов сказав, що російські ударні безпілотники заходять на Київ на малих висотах і з різних сторін.

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