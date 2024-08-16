Росія атакувала Україну ракетами та дронами: у кількох областях - потужні вибухи

В кілької областях України зафіксували рух російських ударних БПЛА типу "Shahed", повідомили Повітряні сили України.

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На Запоріжжі та у Кривому Розі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, eurasian-defence, скріншот map.ukrainealarm.com

У четвер, 15 серпня, під час повітряної тривоги у Запорізькій області прогримів вибух. Також вибух стався в Кривому Розі та Києві. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Суспільне Новини.

"Вибух у Запорізькій області", - написав він.

На Запоріжжі вибух пролунав близько 23:12. Він стався на фоні попереджень про можливі удари балістичними ракетами по Запорізькій області та інших регіонах України.

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Водночас в низці областей України оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів". У Кривому Розі вибух прогримів близько 23:44.

Близько 0:17 вибух прогримів у Києві. За даним Повітряних сил, вибухи у столиці - це робота ППО.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав мер столиці Віталій Кличко.

За даними Повітряних сил та моніторингового каналу "Николаевский Ванек", станом на 0:02 один ворожий безпілотник підлітає до Броварів київської області. Ще два російських БпЛА прямують з Кропивницького в південно-західному напрямку. Також "Шахед" помітили поблизу Кривого Рогу, він летить у напрямку Снігурівки Миколаївської області.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область за допомогою ракет та ударних дронів. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Попадань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 серпня 2024 року російські окупанти вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Також під час атаки ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 16 ударних БпЛА типу "Shahed". Було збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 15 ударних БПЛА в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Як повідомляв Главред, у ніч на середу, 14 серпня, росіяни атакували Україну двома керованими ракетами Х-59/69 та 23 ударними БПЛА типу "Shahed". Загалом було збито 17 ворожих БПЛА в кількох областях України.

Найбільше постраждали Чернігівська та Житомирська області. У Чернігівській області ворожі дрони влучили в об'єкт інфраструктури. У Житомирській області знищено три дрони-камікадзе, є пошкодження інфраструктури та приватних будинків, але жертв немає.

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