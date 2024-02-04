Росіяни спробували прорвати кордон на півночі: усі деталі

Усього було кілька спроб з боку РФ прорвати кордон на Сумщині 3 лютого.

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ДРГ росіян була розбита українськими захисниками. / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Сергія Наєва

Російські окупанти намагалися прорвати держкордон у Сумській області. У боях з ЗСУ ворог зазнав втрат і був відкинутий.

Вказується, що вчора, 3 лютого, о 18:20 у районі Глухівської громади українські захисники помітили російську ДРГ у складі 10 осіб. ЗСУ відразу розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

"Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", - ділиться генерал-лейтенант Сергій Наєв. відео дня

А проте окупанти спробували іще раз прорвати кордон - ворог розділився на дві групи: одна під прикриттям артилерії евакуювала тіла вбитих та поранених. Друга - спробувала обійти опорний пункт ЗСУ з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група.

"Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", - йдеться у повідомленні.

Російські війська наступають

Це не перша спроба прориву кордону з боку росіян. Війська РФ на початку 2024-го вже 5 разів намагалися вийти на кордони Чернігівської та Сумської областей. Станом на січень ситуація на північному кордоні була стабільна – загрози на Київському напрямку не спостерігалося.

Тим часом у Північній операційній зоні проводяться заходи, спрямовані на боротьбу з диверсантами. Військовослужбовці вчаться відбивати атаки із залученням БПЛА, виставляють інженерні загородження, створюють спостережні пости і висувають протидиверсійний резерв.

Водночас військові допускають, що РФ спробує іще раз спробувати піти на Київ.

"Те, що я бачу, - що Російська Федерація може зробити повторний наступ із напрямку кордону Росії: там, у Чернігівській, Сумській і так далі – і з напрямку території Білорусі. Це вступ білоруської армії у цю війну. Ось такі, не дуже гарні, передумови я бачу", - висловився начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (позивний Тавр).

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