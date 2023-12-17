РФ засилає ДРГ у двох областях: у Білгородській області заявили про початок боїв

Терористи РФ активізували диверсійно-розвідувальні групи в Сумській та Харківській областях.

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У РФ заявили про бої, що почалися в Бєлгородській області / скріншот

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про стрілецький бій біля кордону з Україною на території РФ.

Як написав він у Telegram, під обстрілом знаходиться село Теребрено в Красноярузькому районі, що межує з Сумською областю. Губернатор стверджує, що ситуацію утримують "під контролем".

У чаті села стверджують, що до нього зайшла диверсійно-розвідувальна група у складі кількох військових. Повідомляється також про вертольоти в небі і вибухи.

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Місцеві канали пишуть про перебої зі зв'язком у селі та відсутність електро - та водопостачання, в околиці чути автоматні черги, пошкоджено лінію електропередачі.

Подробиці боїв у Білгородській області

У свою чергу місцеві жителі публікують, імовірно, відео боїв у Білгородському селі Теребрено.

"Прориву поки не було, але стріляють з двох сторін. Їх поки не евакуюють, але сказали, щоб не виходили з дому", - розповіла Telegram-каналу Astra родичка жителя Теребрено.

Що кажуть у ДПСУ

За словами представника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, терористи РФ активізували диверсійно-розвідувальні групи в Сумській та Харківській областях. Загроза від них не зникає і для Чернігівської області.

"Одну з останніх груп викрили в Сумській області. Завдяки злагодженим діям прикордонників та сил територіальної оборони диверсанти були вибиті за лінію державного кордону", - розповів Демченко.

Для ефективної боротьби з ворожими ДРГ, військові, які захищають ділянку кордону, тренуються і відточують взаємодію між сусідніми підрозділами і позиціями. Зокрема для оборони залучаються протидиверсійні резерви, а також відпрацьовуються різні тактики.

"Диверсанти мають відповідне озброєння, екіпіровку і намагаються діяти приховано. Іноді діляться на кілька груп, здійснюючи відволікаючі маневри. Нерідко в місцях роботи залишаються вибухові пастки", - пояснив Демченко.

Дивіться відео - у Білгородській області почалися стрілецькі бої:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що у Білгородській області прогриміли вибухи. Повідомлялося про те, що під удар потрапили райони Бєлгородської області. Засоби російської ППО "знищили два снаряди РСЗВ і безпілотник". Ніяких підтверджень заявам МО Росії немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що воїни ГУР вдарили по рідкісній радіолокаційній станції в Білгородській області. В результаті удару станція була пошкоджена і виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.

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