Росіян битимуть новою зброєю: експерт розкрив деталі сучасної розробки

Україні потрібні не старі, а новітні технології, переконаний Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак / УНІАН

Україна підвищила технологічність своєї армії, а також у дуже короткий термін опанувала низку можливостей, яких раніше не було, заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Зокрема, ніколи раніше, до широкомасштабного вторгнення Росії, не було морських роботизованих комплексів, але ми це опанували. І завдяки СБУ, яка займається цим напрямком, з'явилася нова школа, і не одна", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт нагадав, що авторитетне видання The Economist на початку лютого на обкладинці одного з нових випусків розмістило фото з підписом про те, що Україна є країною-піонером у системному використанні дронів-кілерів.

"Це вже про повітряні безпілотники, а далі будуть і наземні роботи, і засоби радіоелектронної боротьби, і засоби новітньої розвідки, і інші нові технології. Україна також може розробити електромагнітну зброю. Розробляє вона і лазерну зброю", - говорить він.

Співрозмовник упевнений, що на переговорах із західними країнами Україна має наголошувати, що їй потрібні не старі технології, а новітні.

"Адже у вересні 2023 року в США з'явилися лазерні системи протидії дронам. Такі ж випробовувалися на той час і Великою Британією. Нам потрібні саме такі нові технології, щоб здобути перемогу. Нам потрібне підвищення технологічності армії", - додав Бадрак.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Раніше українців попередили про небезпеку з півночі. Путінська Росія нарощує потенціал, попередив Валентин Бадрак.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, як Україна може повністю витіснити РФ з моря. Для того, щоб Росія втратила будь-які можливості домінувати в Чорному морі важлива рішучість країн Заходу, сказав Валентин Бадрак.

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