УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіян битимуть новою зброєю: експерт розкрив деталі сучасної розробки

Олексій Тесля
2 березня 2024, 20:57
Україні потрібні не старі, а новітні технології, переконаний Валентин Бадрак.
Валентин Бадрак
Валентин Бадрак / УНІАН

Україна підвищила технологічність своєї армії, а також у дуже короткий термін опанувала низку можливостей, яких раніше не було, заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Зокрема, ніколи раніше, до широкомасштабного вторгнення Росії, не було морських роботизованих комплексів, але ми це опанували. І завдяки СБУ, яка займається цим напрямком, з'явилася нова школа, і не одна", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт нагадав, що авторитетне видання The Economist на початку лютого на обкладинці одного з нових випусків розмістило фото з підписом про те, що Україна є країною-піонером у системному використанні дронів-кілерів.

"Це вже про повітряні безпілотники, а далі будуть і наземні роботи, і засоби радіоелектронної боротьби, і засоби новітньої розвідки, і інші нові технології. Україна також може розробити електромагнітну зброю. Розробляє вона і лазерну зброю", - говорить він.

Співрозмовник упевнений, що на переговорах із західними країнами Україна має наголошувати, що їй потрібні не старі технології, а новітні.

"Адже у вересні 2023 року в США з'явилися лазерні системи протидії дронам. Такі ж випробовувалися на той час і Великою Британією. Нам потрібні саме такі нові технології, щоб здобути перемогу. Нам потрібне підвищення технологічності армії", - додав Бадрак.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Раніше українців попередили про небезпеку з півночі. Путінська Росія нарощує потенціал, попередив Валентин Бадрак.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, як Україна може повністю витіснити РФ з моря. Для того, щоб Росія втратила будь-які можливості домінувати в Чорному морі важлива рішучість країн Заходу, сказав Валентин Бадрак.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Валентин Бадрак війна Росії та України
Реклама

Головне за день

З руїн дістали тіла мами з малюком: Зеленський відреагував на удар РФ по Одесі

З руїн дістали тіла мами з малюком: Зеленський відреагував на удар РФ по Одесі

19:55 Україна
Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні

Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні

18:53 Україна
РФ рветься вперед на сході: ЗСУ вибили окупантів під Куп'янськом – DeepState

РФ рветься вперед на сході: ЗСУ вибили окупантів під Куп'янськом – DeepState

18:18 Україна
Всі головні новини

Популярне

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його наїзд на її доньку-мовчунью Паперну 8043

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі 5392

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря 4678

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі 2576

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

21:23

Не проґавте момент: які квіти посадити у березні

20:57

Росіян битимуть новою зброєю: експерт розкрив деталі сучасної розробкиВідео

20:45

Вирощуємо перець удома: коли садити та як, щоб був великий урожай

20:14

Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ - Зеленський

19:55

З руїн дістали тіла мами з малюком: Зеленський відреагував на удар РФ по ОдесіФотоВідео

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
19:35

Польська блокада вигідна РосіїПогляд

19:32

Нема "першого" і "другого" сорту: військовий різко висловився про відкуп від мобілізації

18:53

Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні

18:51

Поширена помилка, якої припускаються люди, вирощуючи овочі у своєму саду

Реклама
18:50

Ракети Балтії на 300 км і страх у Путіна: експерт назвав сценарії відповіді НАТО Росії

18:18

РФ рветься вперед на сході: ЗСУ вибили окупантів під Куп'янськом – DeepState

17:59

ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35: у ПС натякнули на знищення літаків РФ

17:43

Майор ЗСУ - про ситуацію біля Авдіївки: зупинено активне просування військ РФ

17:36

Ворог змінив тактику: в ЗСУ назвали зброю окупантів, для якої немає "протиотрути"

17:09

У РФ підірвали підстанцію біля оборонних заводів: у ГУР зробили важливу заяву

17:07

Війська РФ женуть голосувати на "виборах" Путіна в окупації: у ЗСУ розкрили деталі

16:37

"Ми змінюємося, і слава Богу": Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO

16:35

"Час працює на Росію": Орбан видав нову скандальну заяву про війну в Україні

16:15

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

15:57

"Краще передати техніку": у Міноборони Польщі відмовилися посилати війська в Україну

Реклама
15:45

Лише люди з орлиним зором знайдуть собаку в печері за 6 секунд: складна оптична ілюзія

15:44

Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку БайденаВідео

15:43

Чекайте мої дорогі шанувальники: Алла Пугачова зробила інтригуючий анонсВідео

15:33

Три речі, які приваблюють щурів у ваш сад: як уникнути появи гризунів

15:08

ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

14:23

Олег Скрипка захотів "декомунізувати" подружні зради

14:09

Ключовий рік для Путіна: Данілов зробив прогноз щодо війни РФ проти України

14:09

Понад 20 тисяч пожеж за тиждень: наступ РФ набирає обертів - The Economist

14:07

Померла популярний дизайнер та "ікона стилю"

13:35

Українці знищують літаки на дуже великих відстанях: у ПС злідали заяву

13:23

Церковне свято 3 березня: чому не можна позичати гроші і брати їх у борг

13:12

Слабка лінія оборони України допомагає наступу РФ: у NYT розкрили деталі

13:09

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі

12:57

Анна Саліванчук уперше прокоментувала розлучення з чоловіком-нардепом

12:46

Швидко змінюються в гаремі: Цибульська прокоментувала новий роман Остапчука

11:45

"У найближчі декілька місяців": в Естонії зробили прогноз про важкий момент для України

11:39

Як виїхати чоловікам з України в березні: адвокат пояснив, які правила діють

11:36

Кількість жертв в Одесі зросла: з-під завалів дістали тіло дитиниФото

11:34

Місячний календар на 3 березня: якій частині тіла потрібно приділити особливу увагу

11:22

Які труси краще носити чоловікам: як правильно обрати білизну

Реклама
11:09

Уперше в історії: німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення літаків РФ у Латвії

10:43

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

10:30

Китайський гороскоп на 3 березня: Бику - почуття обов'язку, Дракону - сильний потяг

10:26

РФ воює проти цивільних: Зеленський відреагував на удар по Одесі та звернувся до ЗаходуФото

09:48

У Санкт-Петербурзі російська ППО полювала на дрон і пошкодила багатоповерхівкуВідео

09:38

"Відбуваються деякі події": Віталій Козловський заінтригував змінами в житті

09:06

ЗСУ знищили 14 "Шахедів" і відправили у вічний політ ще один ворожий Су-34Фото

08:51

Хто зможе отримати бронь від мобілізації: у Раді дали відповідь

08:29

"Шахеди" атакували Харків і область, є "прильоти": що відомо

08:10

Політична система США догулялась до мишейПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти