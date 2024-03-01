'Все буде зроблено': експерт розповів, як Україна може остаточно витіснити РФ з моря

Для того, щоб Росія втратила будь-які можливості домінувати в Чорному морі важлива рішучість країн Заходу, сказав Валентин Бадрак.

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Рейди та ракетні удари України продемонстрували вразливість Росії / Колаж: Главред, фото: Главред, 37 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Росія втратила контроль над західною частиною Чорного моря через дії української військової розвідки. Рейди та ракетні удари по базах окупантів продемонстрували вразливість окупантів. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"ГУР Міноборони здійснювала зухвалі рейди й відбила "вишки Бойка", зробила кілька висадок на Кримський півострів, демонструючи, що він є вразливим і незахищеним, чим позбавила угруповання окупантів на півострові спокою. Здійснювалися і ракетні удари по Севастополю, по штабу, по морському заводу, де ракетами було знищено підводний човен і десантний корабель", - зауважив військовий експерт.

Бадрак зазначив, що важливою є рішучість західних країн, оскільки тоді Україна отримала б новітню зброю. Нові ефективні засоби, такі як ракети Naval Strike Missile та маневрені катери Skjold, які мають можливість "підскоку" на кілька десятків кілометрів, щоб завдати високоточних ударів, послабили б позицію Росії у Чорному морі.

"Зрештою, поки що ми діємо своїми силами, і все буде зроблено", - підсумував він.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Ліквідація російського флоту

Як повідомляв Главред, успішні атаки України в Чорному морі змушують Чорноморський флот Росії відступати. За даними розвідки Британії, після припинення зернової ініціативи Україна зміцнила своє домінування в західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, 14 лютого ГУР разом із Силами безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту Росії. Його атакували морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму.

Також у ніч на 26 січня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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