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Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі

Олексій Тесля
2 березня 2024, 02:30
Путінська Росія нарощує потенціал, попередив Валентин Бадрак.
Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі
/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, Міноборони РФ

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак оцінив загрозу наступу окупантів РФ на Київ із півночі.

"Загроза остаточно не знята. Вона і не може бути знята", - підкреслив він під час чату в Главреді, відповідаючи на одне із запитань.

Водночас експерт попередив про те, що небезпека з північного напрямку - з боку Білорусі, дійсно є.

"Але ми бачимо, що ворожа путінська Росія нарощує потенціал, зокрема і для наступу", - каже він.

Водночас співрозмовник закликав посилювати мобілізаційні заходи для зміцнення Сил оборони.

"Треба зачищати вечірні квартали (у містах, - ред.), і саме між тими, хто там відпочиває, мають працювати ТЦК, колишні військкомати. Тобто суспільство не має бути розділеним на недоторканних і на всіх інших, які мають воювати. Цю справедливість має забезпечити саме верховний головнокомандувач", - додав Бадрак.

Дивіться відео - чат із Валентином Бадраком у Главреді:

Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи зможе Росія знову рушити танки на Київ. Експерт розкрив умови, за яких умов Росія зможе знову наступати на Київ і скільки їй потрібно людей і техніки для цього.

Раніше в ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів і Суми. Сьогодні війська країни-агресора Росії продовжують вести наступальну операцію тільки на одному стратегічному напрямку, сказав Вадим Скібіцький.

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Валентин Бадрак війна Росії та України
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