Дешевий FPV-дрон може запобігти втратам України на сотні мільйонів доларів – Берлінська

Треба працювати з причинами, а не з наслідками – якщо спалити FPV-дроном російський танк, то він не вб’є людей і не завдасть шкоди на сотні мільйонів доларів.

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Дешевий FPV-дрон може запобігти втратам України на сотні мільйонів доларів, зазначає Берлінська/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скрін

Україні дуже важливі дрони і підготовлені оператори дронів для ефективної боротьби на фронті проти російських окупантів. Одним або кількома безпілотниками можна знищити російський танк і запобігти таким чином загибелі українців та великим втратам для нашої держави.

Важливо працювати з причинами, а не з наслідками. Про це сказала директор Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська в інтерв’ю Главреду.

"Тобто ми працюємо з причинами, а не з наслідками. Це дуже важливо – ми взяли собі основоположний принцип, який я завжди пояснювала дуже простим прикладом. Виїжджає російський танк на позицію, відстрілює боєкомплект, і, як наслідок, сотні загиблих та поранених. Танк коштує мільйони доларів, але наслідки, яких він завдає, коли кілька разів відстріляє боєкомплект та руйнує цілі квартали та села – сотні мільйонів доларів. Це протези, виплати дітям-сиротам, зруйновані сім'ї, бізнеси, інфраструктура", – зазначила Берлінська. відео дня

Вона наголосила, що варто працювати з причиною: краще спалити цей танк дешевим FPV-дроном, який коштує 400-500 доларів. І навіть якщо на цей танк потрібно буде витратити п'ять дронів, то "це вартує того, щоб потім все життя не працювати з протезами", додала директор Центру підтримки аеророзвідки.

Також вона наголосила, що дуже важливо готувати операторів дронів, адже, за її словами, ми зараз ведемо найбільшу технологічну війну в історії людства.

"Один підготовлений боєць вартує сотні непідготовлених. Ми ведемо найбільшу технологічну війну в історії людства, тому нам дуже важливо готувати людей саме у цьому напрямку, бо наш негласний девіз – воювати технологіями, а не людьми", – наголосила Берлінська.

Хто така Марія Берлінська Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія. Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

Ситуація з дронами в Україні

Раніше Мерія Берлінська назвала, які дрони необхідні українським бійцям для перемоги на фронті. Вона зазначила, що чим більше бійці ЗСУ застосовують безпілотних або роботизованих систем, тим більше зберігають життя людей.

Також волонтерка Берлінська сказала, коли в Україні з'явиться аналог БПЛА "Ланцет", і назвала ключову умову. Україні потрібно цифровізувати армію і зробити так, щоб рішення ухвалювали швидко, а звітності було менше, каже волонтерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада передасть Україні понад 800 дронів. Навесні Канада планує передати Україні понад 800 сучасних бойових дронів SkyRanger R70 на суму в 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США), заявив міністр оборони Канади Білл Блер у Торонто.

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