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"Нічні польоти балалайок": Єрмак назвав мету ударів РФ дронами-камікадзе

2 січня 2023, 11:46
Глава ОП нагадав про провал плану росіян залишити українців без електроенергії на Новий рік.
Єрмак, вибух у Києві
Андрій Єрмак прокоментував удари РФ дронами-камікадзе / колаж фото Офіс президента, Telegram

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував масовану атаку РФ іранськими дронами-камікадзе, яка сталася напередодні.

Тактика окупантів з нічними ударами БПЛА виглядає як агонія. Про це він написав у Telegram.

"Тактика нічних польотів балалаойк виглядає агонією. Вони хотіли знищити нашу енергоінфраструктуру ще в жовтні, але не змогли. Ми отримали більше сучасних систем ППО", - пише глава ОП.

Він також нагадав про провал плану росіян залишити українців без електроенергії на Новий рік.

"Вони кинули багато зусиль на ракети та БПЛА в листопаді та грудні, щоб ми зустрічали Новий рік в темряві і в них не вийшло. Зараз вони шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось вколоти нас, але їх тактика терору не спрацює. Наше ж небо перетвориться на щит", - додав Єрмак.

'Нічні польоти балалайок': Єрмак назвав мету ударів РФ дронами-камікадзе

Атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, вночі 2 січня в ряді областей України, в тому числі в Києві і області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала більше 4 годин. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч на 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Був госпіталізований 19-річний хлопець.

Інші новини:

БПЛА дрони Андрій Єрмак війна Росії та України
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