"Ночі будуть неспокійними": Росія планує тривалу атаку "Шахедами" - Зеленський

Минуло лише два дні 2023 року, а українські сили ППО збили вже понад 80 іранських дронів.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні.

У вечірньому зверненні президент зазначив, що вони планують тривалу атаку.

Минуло лише два дні 2023 року, а українські сили ППО збили вже понад 80 іранських дронів, які росіяни запустили по нашій країні.

"Найближчим часом ця кількість може зрости, тому що в ці тижні ночі можуть бути досить неспокійними. У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але повинні зробити - і зробимо все, - щоб і ця мета терористів провалилася, як і всі інші", - підкреслив президент.

Зеленський також подякував за успішний захист неба повітряні командування "Центр","Південь" і "Схід".

Атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, вночі 2 січня в ряді областей України, в тому числі в Києві і області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала більше 4 годин. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч на 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Був госпіталізований 19-річний хлопець.

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