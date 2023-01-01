"Поки готують ракети, вдарять дронами": українців попередили про підступний план росіян

Окупантам потрібен час, щоб підготуватися до наступного ракетного обстрілу. Але в цей період українцям не варто розраховувати на затишшя.

РФ може вдарити дронами, поки готує ракетний удар/ Telegram, скрин

Російські окупанти можуть атакувати Україну дронами-камікадзе, поки готуватимуться до нового масованого ракетного обстрілу.

Загарбники отримали нову партію іранських дронів, і вони можуть пустити їх у дію. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зараз у Чорному морі суттєво поменшало ракетоносіїв, там їх залишилося всього п’ять. Ще є ракетоносії у пунктах базування, які поки що не перебувають на бойовому чергуванні.

"Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, дуже багато "Калібрів" використали, саме тому потребують часу на переспорядження. Зараз, готуючись до атак, цілком імовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії", – розповіла Гуменюк.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були "прильоти" у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У Києві внаслідок ракетної атаки уже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були у Печерському, Голосіївському і Солом’янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було влучання в готель.

Вранці 1 січня стало відомо про ще одну загиблу – у Хмельницькому померла 22-річна дівчина , яка була поранена під час атаки РФ. Її госпіталізували у важкому стані одразу після удару окупантів, але врятувати поранену дівчину не вдалося.

У новорічну ніч на 1 січня 2023 року окупанти знову масовано атакували Україну. Вони запустили по Україні ракети і десятки дронів-камікадзе. Під час російської атаки були "прильоти". Зокрема, вибухи відбулися у Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Окупанти цинічно написали привітання "З Новим роком" на дронах-камікадзе, які запустили для вбивства українців.

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