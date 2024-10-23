Росія випустила по Україні рій дронів: під Києвом - вибухи

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- Повітряна тривога через БПЛА оголошена у чотирьох областях
- У Київській області працювала ППО
- Один дрон уже пролетів столицю
Російські окупанти у середу ввечері, 23 жовтня, випустили по Україні рій БПЛА. У Київській області працює ППО, дрони фіксуються і в самому місті.
Повітряна тривога - деталі
Станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Донецькій областях у звʼязку з загрозою безпілотників.
Повітряні сили попередили про пуски Росією ударних дронів через Чернігівську область у напрямку Київщини.
Київ вибухи - що відомо
Згодом зʼявилась інформація про проліт дронів через Бровари у напрямку столиці.
Київська ОВА звітувала про роботу ППО на підступах до міста.
Моніторингові канали тим часом писали про прохід російського дрона зі сходу через Київ у напрямку Боярки/ Васильківа.
Удари по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 23 жовтня 2024 року (з 22.00 22 жовтня) ворог завдавав удару по Україні 81 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф. Також противник атакував Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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