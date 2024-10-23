Росія випустила по Україні рій дронів: під Києвом - вибухи

Повітряну тривогу було оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській і Донецькій областях. На підступах до столиці працює ППО.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-vypustila-po-ukraine-roy-dronov-pod-kievom-vzryvy-10608011.html Посилання скопійоване

Вибухи у Києві - що відомо / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Головне:

Повітряна тривога через БПЛА оголошена у чотирьох областях

У Київській області працювала ППО

Один дрон уже пролетів столицю

Російські окупанти у середу ввечері, 23 жовтня, випустили по Україні рій БПЛА. У Київській області працює ППО, дрони фіксуються і в самому місті.

відео дня

Повітряна тривога - деталі

Станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Донецькій областях у звʼязку з загрозою безпілотників.

Повітряні сили попередили про пуски Росією ударних дронів через Чернігівську область у напрямку Київщини.

Дрон Шахед - характеристики / Інфографіка: Главред

Київ вибухи - що відомо

Згодом зʼявилась інформація про проліт дронів через Бровари у напрямку столиці.

Київська ОВА звітувала про роботу ППО на підступах до міста.

Моніторингові канали тим часом писали про прохід російського дрона зі сходу через Київ у напрямку Боярки/ Васильківа.

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 жовтня 2024 року (з 22.00 22 жовтня) ворог завдавав удару по Україні 81 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф. Також противник атакував Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред