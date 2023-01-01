Росія у 2023 році підведе війська до кордонів і намагатиметься захопити Донецьку область - ГУР

Агресор Росія завершила перший етап мобілізації до своїх військ, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Окупант Росія змінюватиме свою тактику на полі бою - ГУР / Міноборони РФ

Країна-окупант Росія у 2023 році буде підтягувати свої резерви до кордонів України і вводити нові підрозділи. Агресор поставить перед собою за мету захоплення Донецької області та утримання захоплених територій. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Київ спостерігає завершення етапів батальйонних і ротних навчань російських військ. До початку 2023 року окупанти будуть готові застосовувати сили на полі бою.

"Що ми очікуємо? По-перше - це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій за окремими напрямками та основними цілями", - зазначив Скібіцький.

Крім того, за словами Скібіцького, перший етап мобілізації в Росії вже завершено.

"Ми бачимо активні процеси мобілізації в РФ. Перший етап, за нашими оцінками, він завершений", - зазначив він.

Як вважає представник ГУР, російські окупанти цього року зосередяться на спробі повного захоплення Донецької області та утримання окупованих територій.

"Метою ворога все ж буде повне захоплення Донецької області та утримання тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ. І те, що ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Війна Росії проти України

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У Києві в результаті атаки окупантів загинула одна людина, 13 людей постраждало. Повідомлялося про прильоти в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Поблизу станції метро Палац України зафіксовано попадання в готель.

Російські окупанти у новорічну ніч запустили по Україні ракети і десятки іранських дронів-камікадзе. Повідомлялося про прильоти і вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах Києва. Загарбники цинічно написали на дронах "з Новим роком".

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