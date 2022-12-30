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ЗСУ штурмом вибили окупантів з села в Луганській області: з'явилося відео

30 грудня 2022, 23:26
Повідомляється, що в ході штурму ворог був вибитий з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі.
Штурм окупантів
Штурм окупантів / скріншот KRAKEN

Спецпідрозділ Kraken показав, як українські військові вибили війська РФ з селища Новоселівське Луганської області.

Як повідомляють в Kraken, частина окупантів під час штурму була взята в полон.

"Силами штурмових груп підрозділу за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході штурму ворог був вибитий з населеного пункту, противник зазнав втрат в техніці та особовому складі, частина окупантів була взята в полон.

За підсумками бою селище контролюється українською армією.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше зробив заяву про те, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін намагається використовувати зиму як зброю, а Москва завдає ракетних ударів по Українській енергетичній інфраструктурі. Однак Путіну не вдасться зупинити Україну.

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що армія України має цінні успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. Українські військові поступово звільняють свої території. Як вважає Гайдай, Луганщину доведеться довго звільняти, оскільки окупанти РФ зміцнилися в регіоні.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомляла, що ЗСУ проводять роботу над звільненням Кінбурнської коси. Українські військові проводять операцію в режимі тиші.

Російські окупанти зазнають втрат, але швидко поповнюють свої сили.

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війна в Україні новини Луганської області війна Росії та України
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