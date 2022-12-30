glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дали час зміцнити ЗСУ: Олланд відверто висловився стосовно Мінських домовленостей

30 грудня 2022, 12:32
З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію, підкреслив екс-президент Франції.
Путін, Меркель, Олланд, Берлін
Франсуа Олланд брав участь у Мінських переговорах / kremlin.ru

Колишній президент Франції Франсуа Олланд розповів обставини досягнення так званих Мінських угод у 2014 році.

"З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія була зовсім іншою, ніж у 2014 році. Вона була краще навчена та оснащена. Це заслуга Мінських домовленостей в тому, що українська армія отримала таку можливість. Таким чином, час, який Путін вважав для себе надбанням, дійсно виявився можливістю для українців", - підкреслив він в інтерв'ю The Kyiv Independent.

За його словами, геополітична ситуація після 2014 року не була сприятливою для України. Він також пояснив, що заходу був важливий перепочинок, щоб запобігти подальшим спробам Росії. Французький політик зазначив, що Мінські домовленості заважали Путіну повністю захопити Донбас.

"Путін прийняв Нормандський формат, який вимагав від нього регулярної звітності про прогрес, якого можна досягти у виконанні Мінських угод. Навіть якщо ми бачили, що було явне небажання, все одно був діалог. Починаючи з 2017-2018 років цей нормандський формат був на останньому етапі. Тому що, з одного боку, українська сторона бачила, що російські загрози стали більш чіткими (а Москва не хотіла миру). З другої сторони, Володимир Путін почав втомлюватися від цієї домовленості, оскільки вона завадила йому просунутися до бажаного повного завоювання Донбасу ... Мінські домовленості і припинення випливаючого з них вогню не дозволили розширити контрольовану сепаратистами територію. Це одна з їхніх переваг", - додав Олланд.

Заява Меркель про Мінські угоди

Раніше Ангела Меркель сказала про те, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових. Зараз це сильніша, більш стійка країна. Тоді, впевнена вона, Україна була б розгромлена військами Путіна.

Меркель сказала, що не шкодує про те, що залишила свій пост в грудні, оскільки відчувала, що її уряд не зміг досягти прогресу не тільки в російсько-українській кризі, але і в конфліктах в Молдові, Грузії, Сирії та Лівії, до яких була залучена Росія.

Читайте більше:

Франсуа Олланд Мінські угоди війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:24

Удари по військових і логістиці: екскомандир партизан розповів про українські ДРГ в РФ

13:00

Гороскоп на завтра 31 Грудня: Овнам - енергія, Тельцям - розкіш, Близнюкам - конфліктиВідео

12:58

У Києві знову відключатимуть світло за графіками - ДТЕКВідео

12:37

Маша Єфросиніна посвітила худими плічками у відкритій сукні: "Спустошена, але стараюсь бути сильною"

12:32

Дали час зміцнити ЗСУ: Олланд відверто висловився стосовно Мінських домовленостейВідео

Реклама
12:10

З 1 січня все піде шкереберть: астролог назвав головних невдах початку 2023 рокуВідео

12:06

"Варто придивитися до одиноких друзів": любовний гороскоп від Влада Росса на січень-2023

11:57

Атака на авіабазу в Енгельсі: росіяни перекинули ракетоносці після нової "бавовни"Відео

11:46

Як зараз виглядає єдина донька Анастасії Волочкової, яка втекла від епатажної матері

11:34

Навіщо ставити піднос у передпокої: секрет, який збереже чистоту вдома

11:28

"Є ураження цілі": бійці ЗСУ пострілом з ПЗРК збили крилату ракету РФВідео

11:20

В Україні готують податок на зняття готівки в банкоматі - ЗМІВідео

11:14

Українцям можуть відмовити в отриманні або змусять повернути субсидію: у ПФУ назвали причиниВідео

11:04

Гороскоп на січень-2023 для всіх знаків: у Козерога піде вгору кар'єра, а Лева буде штормитиВідео

11:00

Чи потрібно промивати макарони після варіння: відповідь на найбільш спірне питанняВідео

11:00

Гороскоп на сьогодні 30 грудня 2022: зірки розповіли, кого чекають конфлікти, проблеми та чутки

10:55

"Танки можна завтра": Україна у 2023 році отримає далекобійні ракети ATACMS - КулебаВідео

10:48

Favbet перерахував до бюджету ще 117 млн гривень реклама

10:45

Українські школярі отримали аптечки, що допоможуть убезпечити життя

10:38

Росія поміняла командувача на Луганщині і готується до оборони Кремінної - британська розвідкаВідео

Реклама
10:32

Зараз це було б казкою: чому в СРСР по телевізору крутили "Лебедине озеро"

10:28

Соліста групи "Aerosmith" звинуватили в згвалтуванні і аб'юзі

10:10

У яку воду потрібно класти м'ясо для холодця чи супу: хитрість, яка зробить смак страв феєричнимВідео

10:06

Померла "ікона стилю" і "королева есктріму", дизайнер Вів'єн Вествуд

10:02

5 простих і перевірених речей, які залучать гроші у ваші кишені на Новий рік 2023Відео

10:01

Пора продавати гривню: Соскін попередив про курс 100 гривень за доларВідео

10:01

Картинки з днем народження мужчині і жінці - прикольні поздоровлення іменинникам

09:57

"Це провокація": у Білорусі істерять через падіння ракети С-300 біля кордону з УкраїноюВідео

09:53

У путініста Корчевнікова почалися проблеми з дикцією і мімікою: момент потрапив на відео

09:24

Грішив гординею: намісник Києво-Печерської Лаври зробив у Соборі "ікону" з собою і начальствомВідео

09:21

ЗСУ наступають, вагнерівців "кладуть пачками": окупанти волають через втрати під БахмутомВідео

09:09

Світ, в якому немає РосіїПогляд

09:00

Гривня стала заручником війни з Росією: що буде з курсом у 2023 році

08:55

"Хай живуть при царі-батюшці": Кулеба запропонував "запхати" РФ в кордони і "закрити на замок"Відео

08:30

Скільки хурми в день потрібно з'їдати: дивовижна користь і небезпека "їжі богів"Відео

08:29

"І не милий вам буде вранці білий світ": що робити при похміллі і як його прибратиВідео

08:18

Вихід на кордони 1991 року і кінець війні: Подоляк розповів, що для цього потрібно УкраїніВідео

07:37

РФ заявляє, що у неї "не закінчаться ракети Калібр", але не здатна захистити себе - ISWВідео

07:30

Чому половина жителів СРСР виблискували золотими зубами та коронками

06:58

"Ні в кого питати не будемо": Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть на територію РФ

Реклама
06:26

Працює ППО: Росія атакувала дронами-камікадзе три областіВідео

06:20

Коли немає газу і електрики: 4 способи нагріти воду підручними засобами

06:00

100 гривень за долар: чим здивує курс у 2023 роціПоглядВідео

05:00

"Заощаджують ракети": Арестович розповів, скільки насправді ударів росіяни мали завдати по УкраїніВідео

03:20

Бездоганний крабовий салат на Новий рік 2023: королівський рецепт за 100 гривеньВідео

02:36

Пенелопа Крус з голими грудьми і в грайливих трусиках знялася для обкладинки відомого глянцю

02:15

Сумська розповіла, чи зустрінеться з дочкою, яка мовчки живе в Росії

02:07

З ювілеєм мужчині - оригінальні привітання, сердечні листівки і картинки до свята

02:05

Вріже мороз до - 19°: синоптики налякали українців крижаним прогнозомВідео

01:35

РФ продовжить обстріли України: Буданов пояснив, якими вони будутьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти