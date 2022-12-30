Дали час зміцнити ЗСУ: Олланд відверто висловився стосовно Мінських домовленостей

З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію, підкреслив екс-президент Франції.

Франсуа Олланд брав участь у Мінських переговорах / kremlin.ru

Колишній президент Франції Франсуа Олланд розповів обставини досягнення так званих Мінських угод у 2014 році.

"З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія була зовсім іншою, ніж у 2014 році. Вона була краще навчена та оснащена. Це заслуга Мінських домовленостей в тому, що українська армія отримала таку можливість. Таким чином, час, який Путін вважав для себе надбанням, дійсно виявився можливістю для українців", - підкреслив він в інтерв'ю The Kyiv Independent.

За його словами, геополітична ситуація після 2014 року не була сприятливою для України. Він також пояснив, що заходу був важливий перепочинок, щоб запобігти подальшим спробам Росії. Французький політик зазначив, що Мінські домовленості заважали Путіну повністю захопити Донбас.

"Путін прийняв Нормандський формат, який вимагав від нього регулярної звітності про прогрес, якого можна досягти у виконанні Мінських угод. Навіть якщо ми бачили, що було явне небажання, все одно був діалог. Починаючи з 2017-2018 років цей нормандський формат був на останньому етапі. Тому що, з одного боку, українська сторона бачила, що російські загрози стали більш чіткими (а Москва не хотіла миру). З другої сторони, Володимир Путін почав втомлюватися від цієї домовленості, оскільки вона завадила йому просунутися до бажаного повного завоювання Донбасу ... Мінські домовленості і припинення випливаючого з них вогню не дозволили розширити контрольовану сепаратистами територію. Це одна з їхніх переваг", - додав Олланд.

Заява Меркель про Мінські угоди

Раніше Ангела Меркель сказала про те, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових. Зараз це сильніша, більш стійка країна. Тоді, впевнена вона, Україна була б розгромлена військами Путіна.

Меркель сказала, що не шкодує про те, що залишила свій пост в грудні, оскільки відчувала, що її уряд не зміг досягти прогресу не тільки в російсько-українській кризі, але і в конфліктах в Молдові, Грузії, Сирії та Лівії, до яких була залучена Росія.

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