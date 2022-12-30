Чотири великих міста можуть бути звільнені найближчим часом: експерт розповів про контрнаступ ЗСУ

Настання зими стало для окупантів катастрофою. Військове керівництво ЗС РФ не може відповідно забезпечити усі угруповання військ, які воюють в Україні.

Експерт назвав чотири великих міста, які найближчим часом можуть бути деокуповані / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Збройні сили України найближчим часом можуть звільнити від російських окупантів чотири міста. Це Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове. Про це розповів військовий експерт Михайло Притула в інтерв’ю ТСН.ua.

"Найімовірніше, це звільнення таких великих міст, як Донецьк. Це дуже вірогідно. Також це може бути звільнення територій, які зараз захоплені у Запорізькій області. Перше за все, це може бути Мелітополь, і я думаю, що дійдуть до Маріуполя, але трішки пізніше. Але Мелітополь - це буде перше місто, яке буде звільнене найближчим часом", - повідомив експерт.

Окрім того, за словами Притули, зовсім скоро можуть бути звільнені два міста на Луганщині – Сватове та Кремінна.

"Ці території також будуть звільнені найближчим часом. Але логіка дій українських сил така, що вони знищують російські війська там, де вони є. І поступово, коли окупанти уже знищені, тоді просуваються Збройні сили України. Тобто беружуть і техніку, і особивий склад", - зауважив він.

Як зазначив Притула, настання зими стало для окупантів катастрофою. Військове керівництво ЗС РФ не може відповідно забезпечити усі угруповання військ, які воюють в Україні.

"Зима – це завжди катастрофа для Росії. Велика кількість пального, якого потребує техніка. Вона передбачає велику логістику, а з цим у РФ завжди погано. Треба привозити велику кількість снарядів на велику відстань. І це теж велика проблема для Російської Федерації на сьогодні. Коли це все в комплексі порахувати, то виявляється, що для Росії це дуже велика проблема – забезпечити угруповання військ, яке вона тримає на території України", - додав експерт.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти мають за мету до кінця поточного року вийти на адмінмежу Донецької області. Окупанти зібрали найбільше військової техніки та озброєння біля Бахмута, але оточити місто їм не вдається.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка в районі Бахмута і Кремінної. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, наголосив український президент.

Нещодавно видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на перебіг війни в Україні у перші місяці 2023 року: погода, фортеця Бахмут, наступ українських військ, російська оборона, наступ РФ, події за межами України. Детальніше про кожен фактор читайте тут.

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