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Прийшов воювати з НАТО: колишній мер російського міста потрапив у полон до ЗСУ

Аліна Дембіцька
25 вересня 2023, 16:44 оновлено 25 вересня, 16:44
Російський окупант зізнався, що прийшов в Україну воювати з НАТО, але його підрозділів тут так і не зустрів.
ВСУ, оккупант
Колишній мер російського міста потрапив у полон до ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, скріншот із відео

Поблизу нещодавно звільненої Кліщіївки у полон до українських прикордонників потрапив російський окупант-доброволець. Під час допиту з'ясувалося, що раніше він обіймав посаду мера російського міста Чайковський, що розташоване в Пермському краї країни-агресорки РФ. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

За словами окупанта, мером Чайковського він був протягом 2014-2019 років, а до цього – депутатом міської Думи.

"Як доброволець, я уклав контракт 7 вересня з Міноборони РФ. Приписали мене до 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Переправили до Лисичанська, де я проходив тренування протягом тижня", - розповів полонений російський чиновник.

За його словами, після цього його відправили до Кліщіївки Донецької області, де він потрапив до полону.

Третьяков також зізнався, що прийшов в Україну воювати з НАТО, але його підрозділів тут так і не зустрів. Водночас він визнав, що російська пропаганда бреше, а Крим – український.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що серед російських окупантів стрімко зросла кількість охочих здатися у полон Україні. Це трапилося після успішної спецоперації українських спецслужб "Синиця", під час якої російський льотчик Максим Кузьмінов "здав" Україні гелікоптер Мі-8.

Також Главред повідомляв, що спецпризначенці ЗСУ взяли в полон 19 росіян. У ССО уточнили, що перших двох "заблукалих" снайпери взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки. При цьому на допиті полонені окупанти розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти, і які завдання стоять перед ними на зазначеній позиції.

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