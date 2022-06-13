Росія завдала ракетних ударів по Прилуках: зафіксовано прильоти 3 ракет

Війська РФ завдали ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області / priluki.city

Війська Росії вдарили ракетами по місту Прилуки у Чернігівській області. Встановлено прильоти трьох ворожих ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Про це заявив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що ворожі війська завдали ракетного удару по місту Прилуки в понеділок, 13 червня. Чиновник попросив не вказувати місця прильотів ракет.

"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - підкреслив Чаус.

Відомо, що перед цим у багатьох регіонах України звучала повітряна тривога. У Мережі публікували відомості про виліт ракет з території Росії. Після цього з'явилася інформація про вибухи на Чернігівщині.

Нагадаємо, 11 травня в Державній прикордонній службі зробили заяву, згідно з якою Україна відновила контроль над державним кордоном у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Дві третини ділянки - кордон з РФ. Вказувалося, що ситуація залишається небезпечною – класичної охорони кордону немає, ворог веде обстріли.

читайте такожНа Тернопільщині в результаті ракетного удару РФ постраждали 22 людиниРечник Держприкордонслужби Андрій Демченко 3 червня заявив, що російські окупаційні війська посилюють свої позиції біля Сумської та Чернігівської областей. Наразі немає підстав припускати повторне військове вторгнення окупантів до цих регіонів.

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