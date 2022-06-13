Росія завдала ракетних ударів по Прилуках: зафіксовано прильоти 3 ракет

У Чернігівській обласній військовій адміністрації просять не вказувати місця прильотів.
Війська Росії вдарили ракетами по місту Прилуки у Чернігівській області. Встановлено прильоти трьох ворожих ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Про це заявив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
У своєму Telegram-каналі він написав про те, що ворожі війська завдали ракетного удару по місту Прилуки в понеділок, 13 червня. Чиновник попросив не вказувати місця прильотів ракет.
"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - підкреслив Чаус.
Відомо, що перед цим у багатьох регіонах України звучала повітряна тривога. У Мережі публікували відомості про виліт ракет з території Росії. Після цього з'явилася інформація про вибухи на Чернігівщині.
Нагадаємо, 11 травня в Державній прикордонній службі зробили заяву, згідно з якою Україна відновила контроль над державним кордоном у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Дві третини ділянки - кордон з РФ. Вказувалося, що ситуація залишається небезпечною – класичної охорони кордону немає, ворог веде обстріли.
читайте такожНа Тернопільщині в результаті ракетного удару РФ постраждали 22 людиниРечник Держприкордонслужби Андрій Демченко 3 червня заявив, що російські окупаційні війська посилюють свої позиції біля Сумської та Чернігівської областей. Наразі немає підстав припускати повторне військове вторгнення окупантів до цих регіонів.
Інші новини:
- Прямою наводкою по ворожих кораблях: ЗСУ озброять шведськими ракетними системами RBS-17
- Погрози нових ракетних обстрілів: Данілов відповів на шантаж Путіна
- "Поповнили запас боєприпасів": військовий експерт попередив про нові ракетні удари з Чорного моря