Українські військові знищили ворожі танки у Броварах: техніка палає – відео

Ворожа техніка горить у Броварах/ Скрін з відео

У Броварах Київської області українські військові у ніч на 10 березня знищили декілька одиниць важкої техніки окупантів.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він повідомив, що ЗСУ змогли знешкодити за ніч п’ять ворожих танків, і додав відео, на якому видно, як техніка російських окупантів горить під Броварами.

Раніше повідомлялося, що танки окупантів також вдалося знищити під Бородянкою на Київщині. ЗСУ поділилися відео ліквідованої техніки.

Як повідомляв раніше глава МВС Вадим Денисенко, під Києвом у ніч на 10 березня бійці ЗСУ здійснили контратаку. Він повідомив, що захисники України ліквідували п’ять танків окупантів, і досі тривають артилерійські бої.

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