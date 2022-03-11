Працюють ПС ЗСУ: окупанти недорахувалися 10-ти літаків та двох колон техніки

Тільки за добу ЗСУ знищили 10 ворожих літаків і колони техніки / Telegram / Антон Геращенко

ПС ЗСУ за 10 березня вразили 10 російських військових літаків і завдали нищівного удару по двох великих колонах техніки окупантів.

За попередньою інформацією, Україна розбила цілий полк десантних військ РФ з повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та інше, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Щодо літаків, зенітні ракетні війська Повітряних сил інформують про поразку чотирьох повітряних цілей: попередньо, трьох штурмовиків Су-25 окупантів, а також Су-34, який зрештою не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних сил, також вражені щонайменше чотири повітряні цілі - переважно літаки Су-25.

читайте також"Росія зазнає поразки. Але все більше людей гине": США і Європа не бачать кінця війни в Україні - Washington PostЄ дані і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджені фотоматеріалами: на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25, один з них - американським "Стінгером".

"Тому маємо дані про поразку десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена і оприлюднена на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої повітряними силами інформації. Не будемо забувати і про роботу авіаційних безпілотних комплексів "Байрактар ТБ-2", які сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жителі білоруського містечка Лунинець, розташованого недалеко від кордону з Україною, стали свідками падіння літального апарату, який врізався в землю, вибухнув і загорівся.

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