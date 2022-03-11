Загороджувальні загони стріляють у спину: ВС РФ ведуть сталінські та гітлерівські методи ведення війни

Росія, військові, шеврон, російські військові, Донбас, втрати / radiosvoboda.org

В окупаційних військах РФ створили так звані "загороджувальні загони", які повинні розстрілювати солдатів зі своїх же військ, якщо ті будуть відступати з поля бою.

Відповідні дані українська розвідка надавала кілька днів тому, зараз цю інформацію підтверджують і російські полонені, повідомив член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Рада".

"В окупаційних військах створюються "загороджувальні загони", тобто повторюються сталінські і гітлерівські методи ведення війни. На київському напрямку: Ірпінь, Гостомель, Буча – там точно стоять спеціальні загони "кадирівців", які намагаються стримувати вогнем тих, хто з російських військових уникає зіткнень з ЗСУ", - повідомив нардеп.

Він підкреслив, що така новина лише піднімає бойовий дух українських військових.

читайте такожЗСУ накрили артилерією російську колону разом з полковником Захаровим"Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, тому що ворог не непереможний. Наші Збройні сили це прекрасно демонструють. Найближчим часом ми продемонструємо зовсім іншу війну", - додав Веніславський.

Нагадаємо, що полонені російські бійці, які здалися нашим солдатам, також підтвердили факт існування "загороджувальних загонів". За їхніми словами, командування Росії змушувало підлеглих йти в атаку. У разі відмови солдатів просто пристрелили б "дружнім вогнем".

Також ми повідомляли, що Росія наймає приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це стало відомо з допиту одного з таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків.

Читайте також: