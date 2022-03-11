Нацгвардієць з відстані понад 1000 метрів знищив ворожого снайпера

Ворожий снайпер кілька діб не давав спокою нашим бійцям.
У Миколаєві нацгвардієць кулеметним вогнем з відстані в 1000 метрів знищив російського снайпера.
"На території одного з миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, був помічений ворожий снайпер, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям", - повідомили на Facebook-сторінці Національної гвардії України.
У НГУ уточнили, що точним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходилася на дистанції понад 1000 м.
Нагадаємо, ПС ЗСУ за 10 березня вразили 10 російських військових літаків і завдали нищівного удару по двох великих колонах техніки окупантів.
За попередньою інформацією, Україна розбила цілий полк десантних військ РФ з повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та інше.
Також ми повідомляли, що в окупаційних військах РФ створили так звані "загороджувальні загони", які повинні розстрілювати солдатів зі своїх же військ, якщо ті будуть відступати з поля бою.
Читайте також:
- В Ізюмі чоловік поодинці відмітив мародерів, що обікрали його магазин
- "Менше їжте російську пропаганду": у Зеленського прореагували на оприлюднений ЗМІ путінський ультиматум Україні
- На території Білорусі впав підбитий над Україною військовий літак РФ-очевидці