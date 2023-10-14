"Україна зіткнеться з важким періодом цієї осені": Кулеба назвав 5 причин

За словами глави МЗС, інші держави можуть схиляти Україну до переговорів з Росією.

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Кулеба зазначив, що Україна зіткнеться з важким періодом восени 2023-го/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 36 ОМБп імені контр-адмірала Михайла Белінського

Майбутній політичний сезон у світі може бути непростим для України у дипломатичному сенсі, у різних державах можуть звучати заклики до того, щоб Україна погодилася на переговори з країною-агресоркою Росією.

Є п’ять причин, через які цей період буде непростим. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю в межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"По-перше, контрнаступ. Чим ближче до сезону, який зараз почався, холодно, дощі, тим важче рухатися на полі бою. Друге – наближення президентських виборів в Америці. Ми з вами вже побачили як закручується картина", – зазначив міністр. відео дня

Третя причина того, що ця осінь буде важкою – дуже гострі вибори в Польщі, вибори в Словаччині і відносини з іншими країнами Європи.

Четверта причина – атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України. Очільник МЗС зазначив, що це тільки питання часу, коли окупанти знову почнуть намагатися "енергетично знищити" Україну.

"І п'ята причина – є тренд про спустошення складів, з яких нам постачають те чи інше військове обладнання. Саме тому ми зробили перший Форум оборонних індустрій в Україні, усіх зібрали, аби простимулювати виробництво нової зброї і забезпечити сталість постачань", – зазначив Кулеба.

Він додав, що тема переговорів України та країни-агресорки Росії могла б з’явитися виключно тоді, коли було б просідання по усіх цих напрямках, але оскільки наша держава не допустила такого просідання, то зараз про переговори не йдеться.

Війна в Україні

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що РФ націлилася на велике місто України – окупанти планують оточення і готують штурм.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Путін може заморозити війну, але Україна і Захід цього не допустять. Північноатлантичний альянс продовжить підтримувати Україну, тому що це бій і Заходу, сказав Столтенберг.

Видання Politico з посиланням на чотирьох неназваних чиновників США повідомило, що українські пілоти почнуть навчання на F-16 наступного тижня.

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