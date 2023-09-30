Африці потрібно не лише зерно з України: Кулеба розкрив деталі

До початку вторгнення Африка була одним з найбільших ринків збуту української військової продукції. Сьогодні країна чекає повернення української зброї на ринок.

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Дмитро Кулеба вважає, що попит на продаж і виробництво зброї з України буде дуже високим / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Африка хоче не лише купувати українську зброю, а й зацікавлена в тому, щоб розмістити на своїй території її виробництво.

За словами міністра, до початку повномасштабного вторгнення РФ Африка була одним з найбільших ринків збуту української військової продукції. Сьогодні Африка чекає повернення української зброї на ринок, передає Інтерфакс-Україна.

"В одній африканській країні, спілкуючись з лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі та каже: "Вам стільки зброї вже прислали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділитеся з нами?". Тобто там інше сприйняття наших потреб", - сказав міністр під час Форуму оборонних індустрій.

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Також в Африці з'явився другий інтерес - це розміщення виробництва української зброї та амуніції на території Африки.

"Це новий тренд", - заявив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що попит на продаж і виробництво зброї з України буде дуже високим.

Зазначимо, перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він об'єднав 252 компанії з понад 30 країн. На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, взяли участь українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час першого Форуму оборонних індустрій у Києві оголосив про створення Міжнародного альянсу оборонних індустрій. За його словами, Україна розробляє "спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на цьому ж форумі заявив, що Україна потребує більшої кількості зброї, оскільки чим сильніше вона буде на полі бою, тим сильніше буде її позиція за столом переговорів.

"Як це не парадоксально звучить, але зброя для України – шлях до миру", – сказав Столтенберг.

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