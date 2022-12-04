Росія стала менше використовувати дрони-камікадзе Ірану: у ЗСУ пояснили причину

Агресор РФ продовжує проводити тренування бомбардувальної авіації, розповів представник командування Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін.
Окупант Росія стала менше використовувати іранські дрони-камікадзе на війні проти України. Причиною тому є похолодання. Безпілотники зроблені з матеріалів, на які погано впливають морози. Про це заявив речник командування Об'єднаних сил Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.
В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що на даний момент російські війська менше використовують дрони з Ірану проти України. Окупанти не можуть запускати безпілотники через погодні умови.
"Будь-який літальний апарат, в тому числі і дрон, зроблений з пластика і матеріалів, на які негативно впливають морози та інші погодні умови. Тому використовувати на війні їх стали менше", - пояснив ситуацію Силкін.
Також Євген Силкін підкреслив, що окупанти продовжують тренування своїх бомбардувальників у небі.
Авіація переміщається і проводить маневри з дозаправкою в небі.
Іран передав Росії дрони-камікадзе для війни проти України
Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах під час війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити постачання, щоб уникнути відповідальності.
За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала декілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.
Радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що Єрусалим може передати Києву високотехнологічні ракети у тому випадку, якщо Іран поставить РФ балістичні ракети.
Ізраїльська держава засудила застосування Москвою іранських дронів проти України.
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