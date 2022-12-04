Росія стала менше використовувати дрони-камікадзе Ірану: у ЗСУ пояснили причину

Росія не може застосовувати іранські дрони проти України через погодні умови - ЗСУ / Колаж УНІАН, mil.in.ua

Окупант Росія стала менше використовувати іранські дрони-камікадзе на війні проти України. Причиною тому є похолодання. Безпілотники зроблені з матеріалів, на які погано впливають морози. Про це заявив речник командування Об'єднаних сил Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що на даний момент російські війська менше використовують дрони з Ірану проти України. Окупанти не можуть запускати безпілотники через погодні умови.

"Будь-який літальний апарат, в тому числі і дрон, зроблений з пластика і матеріалів, на які негативно впливають морози та інші погодні умови. Тому використовувати на війні їх стали менше", - пояснив ситуацію Силкін.

Також Євген Силкін підкреслив, що окупанти продовжують тренування своїх бомбардувальників у небі.

Авіація переміщається і проводить маневри з дозаправкою в небі.

Іран передав Росії дрони-камікадзе для війни проти України

Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах під час війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити постачання, щоб уникнути відповідальності.

За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала декілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

Радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив, що Єрусалим може передати Києву високотехнологічні ракети у тому випадку, якщо Іран поставить РФ балістичні ракети.

Ізраїльська держава засудила застосування Москвою іранських дронів проти України.

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