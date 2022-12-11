Армія РФ почала застосовувати тактику ЗСУ на Донбасі – український військовий

Раніше українські військові визначали, коли буде наступ, за характерним гулом ворожої техніки. Але зараз окупанти діють по-іншому.

Російські окупанти почали застосовувати тактику ЗСУ на Донбасі/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Російським загарбникам зараз вдається добиватися хоч якихось успіхів на фронті через зміну тактики. При цьому вони почали застосовувати тактику Збройних сил України.

Але навіть спроба діяти так, як українські військові, все одно не дозволяє окупантам швидко просуватися. Про це розповів боєць 54-ї окремої механізованої бригади Олександр Афанасьєв в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Якщо говорити, що друга армія світу за кілька місяців просувається на 3-4 км – це неадекватно, мені здається. Результат якийсь у них є. Причини цього результату – банально вони почали використовувати тактику ЗСУ", – зазначає боєць.

Він пояснив, що окупанти перестали використовувати багато бронетехніки для наступів, вони перейшли на штурмові групи. Загарбники завдають вогневого ураження без артилерійської підготовки.

Раніше українські військові розуміли час наближення наступу за характерним гулом ворожої техніки. Передові підрозділи чули цей гул і доповідали. Проте зараз окупанти діють уже по-іншому.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Роман Світан зазначав: російські окупанти розуміють, що з часом фронт вийде на лінії кордону станом на 1991 рік, і тому готуються оборонятися.

Раніше російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін пояснив прихований зміст заяви Путіна про другу мобілізацію. Потенціал окупантів, яких набрали на фронт під час першої мобілізації, уже вичерпаний, але Путін заперечує підготовку другої хвилі, каже російський правозахисник. Але якщо Путін цього не зробить, через кілька місяців війна закінчиться.

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