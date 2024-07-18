Стабілізувати фронт вдасться тільки восени, а перехопити ініціативу - ще пізніше - прогноз

Весь перебіг бойових дій впиратиметься у постачання західного озброєння.

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ЗСУ необхідні регулярні поставки західного озброєння / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", instagram/libkos

За позитивного сценарію лінію фронту вдасться стабілізувати тільки до осені, розповів в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Експерт зазначив, що все відштовхуватиметься від темпів постачання Заходом озброєння і мобілізації.

"Якщо не буде серйозних потрясінь у питаннях мобілізації та рекрутингу, то про стабілізацію лінії фронту ми зможемо говорити десь наприкінці осені. А про перехоплення ініціативи - ближче до Нового року", - вважає Жмайло. відео дня

За словами Жмайла, Україна нині реалізує глобально-стратегічний план війни проти Росії, зокрема завдаючи ударів по ППО і НПЗ Росії. Це нагадує експерту операції з деокупації Харківської та Херсонської областей.

У будь-якому разі швидких результатів не варто чекати.

"І те ж саме нам тепер потрібно повторити з РФ глобально, щоб їхня передова, яка зараз на піку своєї активності, почала відчувати нестачу всього необхідного, від пального та боєприпасів до елементарно їжі та води. Це важка робота, тому швидких результатів ми тут, на жаль, не побачимо", - пояснив Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, який займається дослідженням і трактуванням російських впливів в Україні та світі для ефективної боротьби в гібридній війні, незалежною аналітикою воєнної та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

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Ресурс ЗСУ цього літа "на підйомі", а от час "грає" проти самих окупантів, розповів ветеран війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

На думку аналітика Олександра Коваленка, тенденція успішних контратак ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту розвиватиметься й надалі.

The Economist пророкує виснаження РФ у 2025 році. Найбільше, зазначають аналітики, проблема для Росії полягає в танках та іншій важкій техніці. Критична точка - за нинішніх втрат ЗС РФ - настане в другій половині 2025 року.

Як писав Главред раніше, різниця в артилерійських пострілах між Україною і Росією скоротилася з 1:7 до 1:3 . Проте ворог відчув перший снарядний голод. Агресору суттєво не вистачає боєприпасів, щоб хаотично закидати позиції ЗСУ, як це було раніше.

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