Окупанти намагаються вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку - Генштаб

На Покровському напрямку відбито 15 атак, ще вісім - тривають. Загалом, відбулося 23 бойових зіткнення.

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Найбільшу активність 5 червня ворог проявляв біля села Сокіл / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти намагаються вклинитися в оборону Збройних сил України на Покровському напрямку. Про це йдеться у вечірньому повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"На Покровському напрямку впродовж доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону - відбито 15 атак, ще вісім - тривають. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що найбільшу активність 5 червня ворог проявляв біля села Сокіл. Водночас на Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки в бік Білої Гори.

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На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками.

"Відбито три атаки в районах села Липці та міста Вовчанськ. В останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована", - додали в Генштабі.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

На сьогодні кількість російських окупантів в Україні становить близько 520 тисяч осіб, розповіли в ГУР. На початку повномасштабного вторгнення угруповання військ РФ становило 180 тисяч.

Російські окупанти намагаються накопичити сили, щоб розпочати свій літній наступ. РФ відправить у штурм ще 60 тисяч осіб. Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

Як пише британське видання The Telegraph, наступ РФ у Харківській області став повним провалом. Необдумані дії російського військового командування призвели до невдачі.

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