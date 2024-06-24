Подвійний удар РФ по Покровську Іскандерами: є загиблі та десятки поранених

Серед поранених двоє дітей 12 і 13 років, розповів голова ОВА Вадим Філашкін.

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РФ завдала ракетного удару по Покровську / Колаж: Главред, Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти в понеділок, 24 червня, завдали удару по Покровську Донецької області, унаслідок чого є загиблі та багато поранених.

Ворог атакував двома ракетами "Іскандер-М", повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

"Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені - такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15. Серед поранених двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому та важкому стані", - написав він.

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Зазначається, що внаслідок удару зруйновано один приватний будинок і пошкоджено ще 16 будівель.

На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують усю необхідну медичну допомогу.

"Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", - підкреслив глава ОВА.

Подробиці ракетного удару РФ

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що о 12:00 понеділка армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл Покровська.

"За півгодини ворог завдав по прифронтовому місту повторного удару. Влучання засобів ураження відбулися по приватному сектору та об'єкту цивільної інфраструктури", - уточнюється в повідомленні.

Унаслідок цього тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістали четверо цивільних. Ще 34 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та газопровід. Попередньо російські окупанти використовували ракети "Іскандер-М".

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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Як повідомлялося раніше, РФ вдарила по Одесі двома "Іскандерами". У результаті російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 24 червня, у південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару РФ. В Одесі прогриміли вибухи.

У патрульній поліції Одеської області повідомили, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця і двох чоловіків 50 і 58 років. Поранених госпіталізовано.

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