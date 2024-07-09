Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі 'місце'

ООН, попри низку військових злочинів РФ, допустила країну-агресорку до головування в Радбезі.

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Росію поставили на місце в Радбезі ООН / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Фейсбук Сергія Кислиці

На засіданні Радбезу ООН щодо останньої масованої ракетної атаки РФ на Україну постпред Сергій Кислиця порівняв Росію з "раковою пухлиною, але ще гіршою", яка припинить чинити насильство, якщо тільки не буде в змозі це робити. Сам же голова Радбезу від РФ Василь Небензя обурився "неналежною" формою звернення до нього.

Спершу Небензя, користуючись новим тимчасовим статусом, саботував початок засідання, причепившись до формулювання Україною листа з проханням до країн ООН зібратися сьогодні, 9 липня, для обговорення атаки на Охматдит.

Російський дипломат поскаржився, що Україна не згадала в листі його прізвище.

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Небензя скаржиться на Україну - дивіться відео:

На що Кислиця висловився у себе в Мережі. Український дипломат спростував твердження Небензі, що Київ нібито порушив якісь протоколи, назвавши російського постпреда "нелегітимним главою".

"Єдине для вас місце - на лаві підсудних", - написав Кислиця.

Потім Небензя почав відверто брехати, мовляв, у лікарню Охматдит прилетіло снарядом від NASAMS, а не російською ракетою, хоча фото і відео з місця трагедії підтверджують провину Росії.

У своїй заключній промові Кислиця нагадав, що російські окупанти не вперше навмисно б'ють саме по лікарнях, наприклад, це ж відбувалося в Сирії з 2015 року.

"Тепер вони прагнуть убити українських дітей, а також залякати країни, які вимагають від Росії дотримання Статуту ООН. Напад на дитячу лікарню також є показником нинішнього небажання Росії брати участь у мирному процесі", - відповів український дипломат.

Кислиця підкреслив, що Україні необхідно надати можливість бити по російських авіаційних базах.

"Росія - як ракова пухлина, тільки гірше. Вона припинить вбивати і розширювати насильство тільки тоді, коли буде не в змозі це зробити. Вкрай важливо збивати російські ракети. Вкрай важливо знищувати російські бойові літаки на їхніх базах", - зазначив постпред.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Удар по Україні та Києву 8 липня - головне

Учора вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони. У результаті вже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Було залучено майже 400 рятувальників. Пацієнтів перевели в інші медичні заклади, задля забезпечення надання належної меддопомоги.

Наразі у лікарнях Києва перебувають 64 людини. Всього внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора Росії по Україні 8 липня загинули 38 людей, серед них четверо дітей. Також відомо про 190 поранених.

Слідчі СБУ встановили, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії було знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

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