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Росія втратила величезну кількість своїх елітний підрозділів: у ЗСУ назвали гарячий напрямок

Марія Тупік
9 квітня 2023, 13:30 оновлено 9 квітня, 13:47
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Як каже речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, причиною тому стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".
Війна в Україні, Сергій Череватий
Війна в Україні, Сергій Череватий / 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

Росія почала кидати елітні підрозділи своєї армії, в тому числі десантників в Бахмуті.

Як каже речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, причиною тому стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

"Те, що там з'явилися десантники, це не посилення. "Вагнер" отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярної армії-десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угруповання на цьому напрямку", - зазначив Череватий в ефірі телемарафону.

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Череватий додав, що російські підрозділи десантників, яких відправляють до Бахмута, вже також зазнали втрат. Вони були доукомплектовані мобілізованими.

За словами спікера, вбитими росіяни втрачають у Бахмуті щодоби близько сотні людей. Крім того, поранені і тяжкопоранені.

"У них дуже важкі втрати, особливо зараз цей потік з в'язниць російських не дуже триває. Це найагресивніше угруповання, "Вагнера" саме, що виявляло найбільшу агресивність, найбільшу динаміку атак, вони його потенціал втрачають", - підкреслив Череватий.

Битва за Бахмут

Аналітики Американського Інституту вивчення війни нещодавно заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржився, що у разі відходу вагнерівців від міста Бахмут Донецької області фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить за собою "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України Сергій Череватий
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