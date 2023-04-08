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"Моджахед" пішов з життя не під Бахмутом: бійці "Вендети" розповіли деталі загибелі Данила Ляшука

Аліна Дембіцька
8 квітня 2023, 21:11 оновлено 8 квітня, 21:19
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Спочатку з'явилася інформація, що захисник загинув у бою під Бахмутом. Однак його побратими спростували цю інформацію.
'Моджахед' пішов з життя не під Бахмутом: бійці 'Вендети' розповіли деталі загибелі Данила Ляшука
Бійці "Вендети" розповіли деталі загибелі Данила Ляшука / t.me/denivendettiofficial/1092, скріншот з відео

1 квітня Україну сколихнула сумна звістка – на війні загинув захисник Данило Ляшук з позивним "Моджахед". Він був активним білоруським добровольцем, який воював на боці України з 2014 року.

Спочатку з'явилася інформація, що захисник загинув у бою під Бахмутом. Однак його побратими з підрозділу "Вендета" Карім та Дамір спростували цю інформацію, пише 24 Канал.

За словами побратимів загиблого захисника, Ляшук загинув в іншому місці, проте ані населений пункт, ані напрямок називати не можна. Водночас вони розповіли, що смертельне поранення "Моджахед" отримав у населеному пункті, який штурмували зі сторони агресора.

відео дня

"Взявши трьох людей, Данило направився у цей населений пункт, щоб стримати цю атаку. І у результаті отримав поранення, не сумісне з життям, він загинув там", - сказав Карім.

Також бійці "Вендети" спростували інформацію щодо того, що загинув "Моджахед" 1 квітня. Як з'ясувалося, трапилося це 31 березня вночі.

"1 числа безпосередньо вночі після 00:00, о 1 ночі, мені подзвонив наш боєць і сказав про те, що "Моджахед" важкий 300 непритомний. Ми зібрали групу і поїхали на госпіталь шукати його і ще одну поранену нашу людину. Будучи вже в госпіталі, нам подзвонили і сказали, що "Моджахед" – 200", - розповів Дамір.

Однак перш ніж оголошувати про смерть командира підрозділу, його побратими хотіли самі пересвідчитися у правдивості трагічної звістки. І лише після того, як вони побачили тіло Данила "Моджахеда" Ляшука, підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження.

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