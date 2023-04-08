'Моджахед' пішов з життя не під Бахмутом: бійці 'Вендети' розповіли деталі загибелі Данила Ляшука

Спочатку з'явилася інформація, що захисник загинув у бою під Бахмутом. Однак його побратими спростували цю інформацію.

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Бійці "Вендети" розповіли деталі загибелі Данила Ляшука / t.me/denivendettiofficial/1092, скріншот з відео

1 квітня Україну сколихнула сумна звістка – на війні загинув захисник Данило Ляшук з позивним "Моджахед". Він був активним білоруським добровольцем, який воював на боці України з 2014 року.

Спочатку з'явилася інформація, що захисник загинув у бою під Бахмутом. Однак його побратими з підрозділу "Вендета" Карім та Дамір спростували цю інформацію, пише 24 Канал.

За словами побратимів загиблого захисника, Ляшук загинув в іншому місці, проте ані населений пункт, ані напрямок називати не можна. Водночас вони розповіли, що смертельне поранення "Моджахед" отримав у населеному пункті, який штурмували зі сторони агресора.

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"Взявши трьох людей, Данило направився у цей населений пункт, щоб стримати цю атаку. І у результаті отримав поранення, не сумісне з життям, він загинув там", - сказав Карім.

Також бійці "Вендети" спростували інформацію щодо того, що загинув "Моджахед" 1 квітня. Як з'ясувалося, трапилося це 31 березня вночі.

"1 числа безпосередньо вночі після 00:00, о 1 ночі, мені подзвонив наш боєць і сказав про те, що "Моджахед" важкий 300 непритомний. Ми зібрали групу і поїхали на госпіталь шукати його і ще одну поранену нашу людину. Будучи вже в госпіталі, нам подзвонили і сказали, що "Моджахед" – 200", - розповів Дамір.

Однак перш ніж оголошувати про смерть командира підрозділу, його побратими хотіли самі пересвідчитися у правдивості трагічної звістки. І лише після того, як вони побачили тіло Данила "Моджахеда" Ляшука, підтвердили цю інформацію.

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