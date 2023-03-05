"Фронт впаде до кордонів РФ, ЗСУ все зметуть": Пригожин ниє, що вагнерівці можуть відійти від Бахмута

"Кухар Путіна" спрогнозував повний провал для російських окупантів у разі відходу бойовиків ПВК "Вагнера" від Бахмута і скиглить про нестачу боєприпасів.

Пригожин ниє, що вагнерівці можуть відійти від Бахмута і фронт посиплеться/ соцмережі

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин почав скиглити, що у разі відходу вагнерівців від міста Бахмут на Донеччині фронт посиплеться аж до російських кордонів.

Він змалював наближення "гіркого майбутнього" для окупантів і каже, що відступ загарбників від Бахмута спричинить "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії". Про це Пригожин сказав у своєму відеозверненні, яке з’явилося у Telegram-каналах.

"Якщо ПВК "Вагнер" зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може й далі посиплеться. Загалом, ситуація буде несолодка взагалі для всіх формувань воєнізованих, які захищають інтереси Росії", – почав скиглити Пригожин.

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При цьому він каже, що після такого швидкого руху на Донбасі українські військові можуть звільнити Крим.

"Кухар Путіна" поскаржився, що зараз нібито фронт окупантів тримається саме на вагнерівцях, але для ПВК "Вагнера" не дають боєприпасів, озброєння і не дозволяють поповнювати особовий склад за рахунок ув'язнених. У зв’язку з цим Пригожин припустив, що в Міноборони країни-агресорки РФ обмежують вагнерівців у боєприпасах та особовому складі, щоб потім покласти провину за провал на фронті на групу найманців.

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Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Раніше Пригожина викрили на безглуздій брехні про нібито "оточення" Бахмута. Він заявив про оточення Бахмута його найманцями і ще й записав відео, яке нібито мало б це доводити. Насправді ж виявилося, що відео записане у зовсім іншому місці і це всього лиш провокація для поширення паніки серед населення.

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