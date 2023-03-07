Росія може втратити всі елітні загони ПВК "Вагнер": в ISW оцінили ситуацію під Бахмутом

Російське командування взагалі може відмовитися від зусиль взяти місто, вважають аналітики.

Євген Пригожин / скріншот

РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів.

Аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ескалація бойових дій під Бахмутом, яка спостерігається останнім часом, може знищити найефективніші частини військ РФ, а також ПВК.

Міноборони РФ буде складно знайти заміну тим силам, які Москва втратить в зіткненнях з ЗСУ на цій ділянці фронту.

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Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

"Можливість завдати шкоди елітним частинам групи "Вагнер" разом з іншими елітними підрозділами в умовах ведення міських боїв є дуже ймовірною для України", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше Пригожин скаржився, що в разі відходу вагнерівців від міста Бахмут Донецької області фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить за собою "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Також раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з Міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

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