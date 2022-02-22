Єгорова потрапила у новий скандал, назвавши Путіна "героєм нашого часу" після визнання "ЛДНР"

Сніжана Єгорова "вляпалася" у новий скандал через Путіна / Фото facebook, Reuters

Українська актриса і телеведуча Сніжана Єгорова потрапила у новий скандал через свої симпатії до президента країни-агресора.

Єгорова назвала Володимира Путіна "героєм нашого часу" після того, як Кремль визнав "ЛДНР".

"Без помилкового пафосу. Герой нашого часу", - написала Єгорова у своєму Telegram-каналі та опублікувала відеозвернення Путіна.

Єгорова також написала, що радіє за людей, які проживають в "ДНР" і "ЛНР", оскільки, на її думку, "прийшов мир на землю Донбасу".

"Друзі мої, прекрасні! Я знаю, що ви повірите! Сьогодні я весь день до вечора слухала апокаліпсис! Одкровення Іоанна Богослова. Потім пояснення і роздуми про нього Андрія Ткачова. А в цей час Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Бог у допомогу! Нехай прийде мир на землю Донбасу", - написала актриса.

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Як повідомляв Главред, раніше Сніжана Єгорова підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства".

Актрису підтримала український режисер Оксана Байрак. Вона назвала Єгорову "розсудливою людиною", а тих, хто її розкритикував, — "зграєю гієн".

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито про "миротворців".

Жителі окупованого Донецька повідомили, що пізно ввечері 22 лютого центру Донецька пройшла величезна колона військової техніки, танків у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення зі Збройними силами України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський після термінового засідання РНБО звернувся до українців:

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