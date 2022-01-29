У МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до України

У Росії розкритикували сюжет про стягування військ

МЗС Росії різко розкритикував сюжет швейцарського телебачення про стягуванні російських військ до кордонів України, повідомляє сайт відомства в суботу, 29 січня.

Матеріал під назвою "Український конфлікт: чи йде війна зараз?" опублікували на сайті каналу SRF 28 січня. У сюжеті швейцарський кореспондент в Росії Девід Науер розповідає глядачам, що РФ стягує танки і війська до кордону з Україною.

За його словами, Росія хоче використовувати всі можливі засоби, щоб запобігти вступу України до НАТО або ЄС.

У МЗС РФ назвали цей телесюжет "антиросійським" і великими літерами написали, що стягування військ пояснюється нібито оборонними навчаннями, і в цілому дані журналіста – нібито "маразм".

"Журналіст, мабуть, все-таки має на увазі підготовку до оборонних російсько-білоруських навчань Союзна рішучість-2022. ОБОРОННИМ. НАВЧАННЯМ. На території Союзної держави. Ажіотаж у західних ЗМІ навколо російсько-українських відносин досяг точки кипіння - або, краще сказати, крайньої стадії маразму. Матеріали один іншого абсурдніші, але всіх перевершила швейцарська телерадіомовна компанія SRF, опублікувавши відеосюжет під заголовком "Росія стягує свої війська до кордону з Україною" – заявили в МЗС РФ.

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У відомстві порадили Девіду Науеру отримувати інформацію в Міноборони РФ і на сайті президента Росії.

Зазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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