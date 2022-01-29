УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до України

29 січня 2022, 22:26

У РФ заявили, що стягування військ пояснюється нібито оборонними навчаннями, і в цілому дані журналіста – нібито "маразм".

false
У Росії розкритикували сюжет про стягування військ

МЗС Росії різко розкритикував сюжет швейцарського телебачення про стягуванні російських військ до кордонів України, повідомляє сайт відомства в суботу, 29 січня.

Матеріал під назвою "Український конфлікт: чи йде війна зараз?" опублікували на сайті каналу SRF 28 січня. У сюжеті швейцарський кореспондент в Росії Девід Науер розповідає глядачам, що РФ стягує танки і війська до кордону з Україною.

За його словами, Росія хоче використовувати всі можливі засоби, щоб запобігти вступу України до НАТО або ЄС.

У МЗС РФ назвали цей телесюжет "антиросійським" і великими літерами написали, що стягування військ пояснюється нібито оборонними навчаннями, і в цілому дані журналіста – нібито "маразм".

"Журналіст, мабуть, все-таки має на увазі підготовку до оборонних російсько-білоруських навчань Союзна рішучість-2022. ОБОРОННИМ. НАВЧАННЯМ. На території Союзної держави. Ажіотаж у західних ЗМІ навколо російсько-українських відносин досяг точки кипіння - або, краще сказати, крайньої стадії маразму. Матеріали один іншого абсурдніші, але всіх перевершила швейцарська телерадіомовна компанія SRF, опублікувавши відеосюжет під заголовком "Росія стягує свої війська до кордону з Україною" – заявили в МЗС РФ.

Реклама

У відомстві порадили Девіду Науеру отримувати інформацію в Міноборони РФ і на сайті президента Росії.

Зазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

Читайте також:

viber
новини Росії російські агресори гібридна агресія військова агресія РФ
Зараз ви переглядаєте новину «У МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуЗбудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютому Удача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологіяУдача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологія Ціни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчанняЦіни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчання Які речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальніЯкі речі-вампіри крадуть ваше щастя: що не можна залишати в спальні Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способиЯк правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи
23:25

Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

23:24

Погода в Україні: очікуються штормовий вітер та сильний снігопад

22:59

Вибухи на військових складах: у Чехії помилково знищили секретний документВідео

22:26

У МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до УкраїниВідео

21:47

Українців можуть змусити доплатити за "торішній" газ - подробиціВідео

Реклама
21:46

Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти РябчукаВідео

21:25

Кулеба озвучив дипломатичну стратегію щодо стримування РосіїВідео

21:04

Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з містаВідео

20:59

Загроза нападу РФ на Україну: Путін поки не схвалив атаку - РезніковВідео

20:40

"Психологічна війна": У Міноборони відреагували на інформацію про "запаси крові"

20:31

Школи в Києві масово закривають на карантин: терміни дистанційкиВідео

20:19

Розпал газової кризи у Європі: в ПСГ мінімум газу за 5 років, а постачання від Газпрому впали на 40%

19:59

США накрили потужні снігопади: немає світла, скасовують рейси, є загроза НС

19:55

Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплатиВідео

19:33

Путіна остаточно і безповоротно послалиПогляд

19:32

Переговори з "ЛДНР" та "неправильні пам'ятники": президент Хорватії потрапив у новий скандал

19:29

Протести в Казахстані: Токаєв пояснив, навіщо "бойовики" захоплювали аеропорт в АлматиВідео

19:19

Пародія на поганий шпигунський фільм: рецензія на комедію "Агент 117: з Африки з любов'ю"Відео

18:56

У Дніпрі на вокзалі зі стелі впала величезна люстра

18:48

Україну накрила нова кібератака: хакери розсилають віруси з серверів судівВідео

Реклама
18:27

"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:19

До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

18:07

Везіння в грошах і щастя в любові: хто зі знаків в списку щасливчиків лютогоВідео

17:49

Гречка по 80 гривень за кіло: українців приголомшили прогнозом рекордного подорожчанняВідео

17:30

Гороскоп на завтра, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

17:18

Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукВідео

17:16

Гороскоп на лютий 2022 року для Терезів: почнеться найщасливіший періодВідео

17:14

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і ЗеленськогоВідео

17:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:49

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплатиВідео

16:06

Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплатиВідео

15:52

Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

15:26

Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її територіїВідео

15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

Реклама
13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

11:36

Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним - The Guardian

11:19

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"Відео

10:43

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

10:32

Аліменти в Україні підвищили: скільки можна отримати на дитину

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти