Росія не готова наступати з Білорусі і зміцнює позиції в Брянській і Курській областях - Генштаб

Країна-окупант Росія зберігає значну кількість військ на території Білорусі, однак, судячи з усього, наразі не готова наступати з республіки. Водночас ворог зміцнює свої позиції у прикордонних з Україною Брянській та Курській областях. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.
Згідно з даними Генштабу, російські окупанти концентрують свої значні сили в Білорусі. Однак наразі немає ознак формування там угруповань для наступальних операцій.
"Росія продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань", - зазначено в повідомленні.
Крім того, агресор робить дії, спрямовані на зміцнення своїх позицій в прикордонних з Україною регіонах.
"Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості в прикордонних районах Брянської та Курської областей", - підкреслили в Генеральному штабі ЗСУ.
Війна Росії проти України
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обстановка всередині країни-окупанта загострюється. Конфлікт Міноборони і ватажка ПВК Вагнера Пригожина стає все більш публічним.
Згідно з прогнозом Подоляка, на агресора Росію найближчими місяцями очікує серйозне внутрішнє протистояння.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду Російської Федерації. На його думку, процес вже запущено. Данілов вважає, що у Росії є особистості, які готові до повалення Путіна.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що держава-окупант Росія зазнала величезних втрат на війні. За 3 місяці економіка країни не дозволить вести бойові дії проти України.
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Наступ Росії з Білорусі:
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