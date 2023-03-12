Росія не готова наступати з Білорусі і зміцнює позиції в Брянській і Курській областях - Генштаб

Агресор Росія, як і раніше, зберігає свою значну присутність на території підконтрольній Москві республіки Білорусь, сказали в Генштабі ЗСУ.

Кадр одного з "опорних пунктів" в Брянській області / Bragazeta

Країна-окупант Росія зберігає значну кількість військ на території Білорусі, однак, судячи з усього, наразі не готова наступати з республіки. Водночас ворог зміцнює свої позиції у прикордонних з Україною Брянській та Курській областях. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з даними Генштабу, російські окупанти концентрують свої значні сили в Білорусі. Однак наразі немає ознак формування там угруповань для наступальних операцій.

"Росія продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, агресор робить дії, спрямовані на зміцнення своїх позицій в прикордонних з Україною регіонах.

"Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості в прикордонних районах Брянської та Курської областей", - підкреслили в Генеральному штабі ЗСУ.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що обстановка всередині країни-окупанта загострюється. Конфлікт Міноборони і ватажка ПВК Вагнера Пригожина стає все більш публічним.

Згідно з прогнозом Подоляка, на агресора Росію найближчими місяцями очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду Російської Федерації. На його думку, процес вже запущено. Данілов вважає, що у Росії є особистості, які готові до повалення Путіна.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що держава-окупант Росія зазнала величезних втрат на війні. За 3 місяці економіка країни не дозволить вести бойові дії проти України.

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Наступ Росії з Білорусі: