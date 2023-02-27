Білорусь може безпосередньо вступити у війну, якщо Україна розірве з нею дипвідносини - Данілов

Київ не прагне до того, щоб Білорусь відкрито вступила у війну проти України на боці країни-агресорки Росії, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Лукашенко в Білорусі вважає, що він контролює свої війська - Данілов / Колаж УНІАН, Міноборони Білорусі

Україна не йде на розрив дипломатичних відносин з Білоруссю для того, щоб Мінськ відкрито не вступив у війну, яку розв'язала Росія. Київ не зацікавлений в участі білоруських військових у бойових діях і вживає заходів з метою недопущення такого сценарію. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що Київ не розриває дипломатичні відносини з Мінськом, щоб республіка Білорусь не стала прямим учасником війни Росії проти України.

"Людина, яка на сьогодні має на території Білорусі певні повноваження, вона так вважає, вона контролює всю ситуацію. Ви хочете, щоб ми на сьогодні провокували ситуацію щодо певних процесів на території Білорусі? Я так не вважаю", - зазначив Данілов.

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За словами чиновника, українська держава докладає максимальних зусиль, щоб такого сценарію не сталося. На полігонах РБ готуються російські окупанти, яких там близько 10 тисяч, але війни з білоруськими військовими бути не повинно.

"Вони їм надають таку можливість. Але ще раз підкреслю, що у нас жодного бажання немає, щоб Білорусь і білоруське військо вступало спільно з росіянами на боці Росії", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.

Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно казав, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.

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