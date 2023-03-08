Загроза для України: до Білорусі стягнули нові російські війська та ешелони з технікою

За даними моніторингової групи, в Осиповичі прибули 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".

Бойова машина піхоти, Білорусь / Міноборони Білорусі, ua.depositphotos.com

Росія відправила в Білорусь нову партію військової техніки та підрозділи своїх військ.

Як повідомляє моніторингова група "Білорускі Гаюн" в Telegram, найімовірніше, РФ проводить ротацію.

Так, вчора, 7 березня, на залізничний вокзал Осиповичі-1 (Могилевська область Білорусі) прибули два ешелони з технікою і живою силою з РФ. Перший був відправлений 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальна (Московська область). У ньому знаходилося 47 вагонів, з них:

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5 пасажирських вагонів (з особовим складом - близько 250 осіб);

3 критих вагона (зі спорядженням);

39 вагонів-платформ (з військовою технікою).

За даними Моніторингової групи, в Осиповичі прибули 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".

Другий ешелон був відправлений зі станції Вязьма (Смоленська область). У ньому було 49 вагонів, з яких:

4 пасажирські вагони (з особовим складом - близько 200 осіб);

5 критих вагонів (зі спорядженням);

40 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною військовою технікою).

"На заміну їм в Білорусь прибувають нові солдати РФ, які, ймовірно, також будуть дислокуватися на білоруських полігонах", - йдеться в повідомленні.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.

Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно говорив, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.

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