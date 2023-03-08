Загроза для України: до Білорусі стягнули нові російські війська та ешелони з технікою

Росія відправила в Білорусь нову партію військової техніки та підрозділи своїх військ.
Як повідомляє моніторингова група "Білорускі Гаюн" в Telegram, найімовірніше, РФ проводить ротацію.
Так, вчора, 7 березня, на залізничний вокзал Осиповичі-1 (Могилевська область Білорусі) прибули два ешелони з технікою і живою силою з РФ. Перший був відправлений 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальна (Московська область). У ньому знаходилося 47 вагонів, з них:
- 5 пасажирських вагонів (з особовим складом - близько 250 осіб);
- 3 критих вагона (зі спорядженням);
- 39 вагонів-платформ (з військовою технікою).
За даними Моніторингової групи, в Осиповичі прибули 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".
Другий ешелон був відправлений зі станції Вязьма (Смоленська область). У ньому було 49 вагонів, з яких:
- 4 пасажирські вагони (з особовим складом - близько 200 осіб);
- 5 критих вагонів (зі спорядженням);
- 40 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною військовою технікою).
"На заміну їм в Білорусь прибувають нові солдати РФ, які, ймовірно, також будуть дислокуватися на білоруських полігонах", - йдеться в повідомленні.
Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну
У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.
Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно говорив, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.
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